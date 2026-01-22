La venta masiva del VIX se profundiza en medio del repunte en Wall Street

Una ola de optimismo en Wall Street está empujando a la baja a los futuros del índice VIX del CBOE. En los últimos 30 años, solo se han registrado unos pocos episodios en los que el VIX subió cerca de 25% en una sola sesión y luego cerró alrededor de 15% más bajo al día siguiente. Históricamente, este patrón ha tendido a anticipar un desempeño más débil tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100 en las jornadas posteriores, especialmente en un horizonte de una semana.

Aun así, las acciones extienden sus alzas también hoy . Las expectativas de una reducción de tensiones en torno a Groenlandia , junto con la decisión de suspender un arancel adicional de 10% a ocho países de la Unión Europea , han calmado a unos mercados que previamente descontaban el riesgo de una escalada en la guerra comercial .

Desde la perspectiva de la gamma de los dealers , la principal zona de gamma positiva para las opciones del S&P 500 se ubicó ayer en torno a los 6.875 puntos , mientras que el nivel de giro de gamma —donde los intermediarios se ven forzados a “seguir” al mercado y comprar en fortaleza— se situó cerca de los 6.847 puntos .

Si la tendencia alcista en los índices bursátiles se mantiene, el VIX podría volver a retroceder hacia la zona de 16 puntos. Por el contrario, si el sentimiento gira bruscamente y se profundiza la caída de las acciones en Estados Unidos, no puede descartarse un nuevo testeo del área de 21 puntos, correspondiente a la parte superior del canal de precios.

Índice VIX (marco temporal H1)

Fuente: xStation 5

Al observar el VIX en un marco temporal superior, se aprecia que correcciones bruscas han precedido con frecuencia a repuntes súbitos de la volatilidad, lo que refuerza su utilidad como señal de alerta temprana para los mercados.

Fuente: xStation5

_________

