Las acciones de Amazon se desploman 10% mientras el mercado se asusta con el costo de dominar la IA

Amazon cerró 2025 con resultados récord, pero el entusiasmo del mercado se vio rápidamente frenado por la ambiciosa, y excepcionalmente costosa, hoja de ruta de inversión del gigante minorista y de la nube. Si bien los ingresos del cuarto trimestre alcanzaron la impresionante cifra de 213.400 millones de dólares (un 13,6% más interanual), superando ampliamente las expectativas de los analistas, el beneficio por acción (BPA) se situó en 1,95 dólares, incumpliendo por un solo céntimo el consenso del mercado. A pesar de una sólida aceleración del 24% en su división de nube AWS y unas optimistas perspectivas de ventas para 2026, los inversores se vieron inquietos por el aumento previsto de la inversión de capital (CAPEX) y una previsión de ingresos operativos inferior a la esperada para el primer trimestre.

Cifras clave – Q4 2025

BPA GAAP: USD 1,95 (vs USD 1,96 esperado).

Ingresos: USD 213.400 millones (+13,6% interanual), superando estimaciones en unos USD 2.170 millones.

Beneficio operativo: ~USD 25.000 millones (vs USD 21.200 millones un año antes), afectado por USD 2.440 millones en cargos extraordinarios (disputas fiscales y despidos).

AWS: USD 35.600 millones (+24% interanual), acelerándose desde el 20% del trimestre previo.

Por regiones: Norteamérica USD 127.100 millones (+10%); Internacional USD 50.700 millones (+17%).

Guía Q1 2026

Ventas netas: USD 173.500–178.500 millones (por encima del consenso de USD 173.200 millones), implicando crecimiento de 11–15% interanual.

Beneficio operativo: USD 16.500–21.500 millones, por debajo de las expectativas del mercado (~USD 22.000 millones).

Análisis: crecimiento vs presión en costos

El trimestre refleja una empresa con crecimiento de ingresos excepcional, pero bajo creciente presión de costos. Superar el consenso de ventas por más de USD 2.000 millones a este nivel de escala es notable. El leve fallo en BPA se explica principalmente por cargos no recurrentes, mientras que los márgenes operativos subyacentes continúan mejorando.

El verdadero protagonista sigue siendo AWS. Su crecimiento del 24% confirma que la ola de inversión en IA y la reactivación de presupuestos corporativos en la nube ya se reflejan en los datos. Sin embargo, Amazon deja claro que prioriza una estrategia de “crecimiento a cualquier costo”, sacrificando flujo de caja en el corto plazo para consolidar su liderazgo futuro.

El punto crítico para el mercado es el salto histórico del CAPEX. Al igual que ocurrió recientemente con Alphabet y Microsoft, los inversores empiezan a perder paciencia y exigen pruebas más claras de que este gasto masivo se traducirá en mayores retornos finales.

Reacción del mercado

La combinación de un compromiso de gasto masivo y un objetivo conservador de ingresos operativos para el primer trimestre provocó una fuerte caída. En las operaciones fuera de horario, las acciones de Amazon llegaron a caer hasta un 10%. Considerando la caída del 4% registrada hoy durante la sesión regular, en medio de una ola de ventas de activos a nivel mundial, la acción cotiza actualmente con una baja de aproximadamente el 8% en el mercado secundario, aunque se mantiene en niveles precarios por encima del nivel psicométrico de $200.

Si la acción abre cerca de los $205, marcaría su valoración más baja desde mayo de 2025, lo que representa una caída de aproximadamente el 25% desde sus máximos históricos.

Fuente: xStation5