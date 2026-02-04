Las acciones europeas superan a Wall Street📈 ¿Continuará la venta en Nasdaq?

Los mercados bursátiles intentan rebotar tras la venta previa en acciones de software , mientras el oro volvió a situarse por encima de los USD 5.000 por onza , lo que confirma nerviosismo de fondo persistente y fuerte demanda defensiva . Antes de la apertura en Estados Unidos, AMD y Novo Nordisk figuran entre los mayores rezagados , y el mercado se prepara para los resultados de Alphabet tras el cierre .

Las acciones del peso pesado de semiconductores Advanced Micro Devices caen cerca de 10% en el premarket tras entregar una guía de ventas más débil de lo esperado . Los inversionistas interpretaron esto como una señal de que la monetización de la IA podría perder fuerza , especialmente después del fuerte rally previo del sector .

Otro foco negativo es Novo Nordisk, que se desploma 17% tras una decepcionante previsión de ventas , reforzando la narrativa de presión de precios en fármacos para la obesidad y mayor escrutinio político . Parte del golpe fue compensado por Eli Lilly, con ventas +43% interanual , mientras AbbVie también reportó resultados sólidos .

En Europa, las subidas son moderadas: el FTSE 100 avanza más de 1,2% apoyado por materias primas y minería, el CAC 40 sube 0,9%, mientras el DAX retrocede más de 0,3%. Los sectores químico y automotriz lideran, en línea con una rotación desde crecimiento/IA hacia cíclicos tradicionales.

En Londres, Trustpilot cae cerca de 10% por temores a competencia impulsada por IA. También retroceden acciones vistas como vulnerables a disrupción tecnológica, con LSEG y Relx bajando más de 2%, y Wolters Kluwer operando a la baja.

El banco suizo UBS superó expectativas y anunció recompra por USD 3.000 millones para 2026, pero la acción cae cerca de 5% por toma de utilidades. Credit Agricole decepcionó por mayores costos y más provisiones por riesgo crediticio, con acciones cayendo más de 3%.

Beazley sube más de 8% tras reportes de una posible oferta de adquisición por Zurich Insurance, que implicaría una prima cercana a 63%. El directorio indicó que estaría dispuesto a aceptar si la oferta se formaliza.

DCC PLC avanza casi 9% luego de mantener una perspectiva constructiva para 2026, anticipando fuerte crecimiento del beneficio operativo, apoyado en un trimestre sólido y avances estratégicos.

GlaxoSmithKline sube más de 5% tras reportar resultados del cuarto trimestre y reafirmar su guía:

Beneficio antes de impuestos: GBP 1,48 mil millones (+15% interanual), por encima del consenso de GBP 1,37 mil millones

Beneficio operativo: GBP 1,63 mil millones (+14% interanual), por encima del consenso de GBP 1,53 mil millones

BPA: +9,9% interanual , casi 10% por encima del consenso

La administración destacó continuidad del impulso hacia 2026 (Medicamentos Especializados y Vacunas)

En Estados Unidos, las acciones cíclicas y sensibles al ciclo económico muestran mejor desempeño; los futuros del Russell 2000 suben 0,2% y los futuros del S&P 500 avanzan 0,2% antes de los resultados de Alphabet. Los futuros del NASDAQ 100 caen 0,1%, pero recortaron levemente las pérdidas tras datos ADP más débiles de lo esperado (≈20 mil frente a ≈40 mil esperados).

Los mercados continúan “digeriendo” un nuevo factor de riesgo : los temores a una automatización acelerada y a una posible disrupción impulsada por IA en los modelos de negocio del software vuelven a presionar a las acciones consideradas más expuestas a esta tendencia, incluidas las empresas vinculadas a tecnologías de procesamiento de información y contenidos .

Un desafío clave sigue siendo la capacidad del mercado para valorar de forma consistente a los ganadores frente a los perdedores de la IA . Con valoraciones exigentes y la temporada de resultados en marcha , los inversionistas castigan con mayor dureza a las compañías que no cumplen expectativas elevadas .

Los comentarios de mercado sugieren una “ruptura de confianza” más amplia en la categoría IA/tecnología , lo que deriva en ventas más sistémicas hasta que los inversionistas reconstruyan convicción en empresas específicas y en sus ventajas competitivas fundamentales .

Antes de la apertura de Wall Street, las caídas también se extienden a firmas con exposición significativa al financiamiento del sector software, incluyendo Blue Owl Capital, Ares Management y Apollo Global.

Barclays argumenta que las altas valoraciones y expectativas optimistas dejan poco margen de error, pero considera el retroceso reciente como una corrección saludable, sin señales clásicas de pánico. El soporte para las acciones, en su visión, debería provenir de una reaceleración del crecimiento global y de mejores utilidades corporativas.

FX y tasas: el dólar sube modestamente (+0,2%), los rendimientos se mantienen ampliamente estables con un leve sesgo alcista, y el yen continúa debilitándose a medida que los operadores anticipan un resultado electoral favorable para el bloque gobernante de Japón.

Cripto: el mercado se estabiliza tras fuertes caídas; Bitcoin se mantiene alrededor de USD 76.000, mientras Ethereum sigue bajo presión moderada cerca de USD 2.100.

Materias Primas: el oro subió aproximadamente 2% hasta cerca de USD 5.046, confirmando demanda defensiva pese al rebote de las acciones; el petróleo WTI avanza ligeramente (≈USD 63,4), sin un catalizador direccional claro.



