Los futuros del S&P 500 retroceden un 1% en medio de la retórica agresiva de la Fed y datos sólidos

Los funcionarios de la Reserva Federal enfatizaron hoy que la inflación sigue siendo incómodamente alta, pese a una economía resiliente y a la aparición de bolsas de debilidad en el mercado laboral. El sentimiento del mercado se vio aún más afectado por los datos de ventas minoristas y de inflación del IPP, que sorprendieron al alza. Estas cifras apuntan a una menor probabilidad de recortes de tasas en el corto plazo. Neel Kashkari destacó la fortaleza de la economía estadounidense, pero advirtió sobre los posibles efectos inflacionarios de nuevos aranceles. Por su parte, Raphael Bostic señaló que la inflación sigue estando “lejos del objetivo del 2%”, mientras que Stephen Miran, nominado a gobernador de la Reserva Federal, sugirió que una desregulación bajo la administración Trump podría facilitar una flexibilización monetaria sin generar presiones inflacionarias.

Comentarios clave:

Neel Kashkari: Observó que, si bien la inflación avanza en la dirección correcta, sigue siendo demasiado alta . Mencionó una “recuperación en forma de K” , en la que distintos grupos sociales experimentan resultados económicos muy dispares, junto con un mercado laboral que empieza a moderarse .

Raphael Bostic: Afirmó que la inflación continúa siendo el “principal desafío” y se mantiene significativamente por encima del objetivo .

Stephen Miran: Argumentó que la desregulación impulsaría el crecimiento y la productividad sin generar inflación, lo que justificaría recortes adicionales de tasas. Sostuvo que aún existe una ventana para una relajación monetaria significativa este año.

El tono agregado de las intervenciones sugiere que la Fed no tiene prisa por reducir los costos de financiamiento, lo que ha intensificado las ventas en Wall Street. Si bien una economía sólida suele ser favorable para los beneficios empresariales, el sector bancario no ha logrado convencer al mercado. Tras la caída de beneficios de JPMorgan conocida ayer, la jornada de hoy trajo nuevas decepciones desde Bank of America y Citigroup, cuyas acciones caen más de 5% y 4%, respectivamente.

Visión técnica: S&P 500

El S&P 500 protagoniza hoy una ruptura relevante a la baja de su canal ascendente, con una caída superior al 1% desde la zona de los 7.000 puntos. El contrato ha perforado el retroceso de Fibonacci del 38,2%, situado en 6.930 puntos.

El soporte clave se localiza justo por encima de los 6.900 puntos, un nivel reforzado por el retroceso del 50% del último impulso alcista y por el rango de la corrección previa dentro de la tendencia alcista de mayor plazo.

S&P 500 (D1)

Fuente: xStation5

