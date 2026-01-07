Los granos de EE. UU. se disparan por compras de fondos de materias primas 📈 El trigo sube 1,5%

Los granos y la soja de EE.UU. comienzan la semana con un sólido rebote en la Bolsa de Comercio de Chicago (Chicago Board of Trade). Los futuros registraron un alza al inicio de la semana, recuperándose de caídas significativas recientes. La soja, en particular, repuntó con fuerza tras haber estado fuertemente sobrevendida en las sesiones previas. Las compras generalizadas fueron impulsadas por fondos de commodities, que actuaron como compradores netos de contratos de maíz, soja y trigo. Esta renovada demanda de inversión respaldó la recuperación de precios en todo el mercado de granos.

La oferta global sigue siendo abundante : Argentina y Australia están finalizando cosechas récord de trigo , mientras que Brasil inicia una campaña de soja que también apunta a niveles históricos . Esto limita el potencial de alzas sostenidas , pese al rebote de corto plazo.

Inventarios de maíz en EE.UU. : la cosecha récord del año pasado fue compensada en gran medida por exportaciones sólidas , manteniendo los inventarios en niveles moderados y reduciendo la presión bajista sobre los precios .

Próximo informe del USDA : el reporte de existencias al 1 de diciembre, que se publicará el 12 de enero , podría convertirse en un catalizador clave para el mercado . Cifras inferiores a lo esperado probablemente respaldarían nuevas alzas en los contratos de granos y soja.

Optimismo exportador para la soja : rumores de compras adicionales por parte de China , en particular a través de Sinograin, impulsaron el sentimiento del mercado y reforzaron la confianza en la demanda externa de EE.UU.

Riesgos climáticos : los pronósticos secos para Argentina podrían añadir una prima climática a los precios del maíz y la soja si amenazan los rendimientos. En contraste, las lluvias en Brasil siguen siendo adecuadas, sin riesgos inmediatos para la cosecha .

El maíz sigue en rango : pese al rebote, los precios continúan moviéndose lateralmente , a la espera de nuevos catalizadores , como el informe WASDE, que puedan detonar una ruptura.

Trigo apoyado por clima y geopolítica : las condiciones secas en las Grandes Planicies de EE.UU. y las tensiones en el corredor exportador del mar Negro están limitando la oferta y respaldando los precios . Los recientes ataques de Rusia a Ucrania, incluyendo instalaciones de Bunge en Dnipró , redujeron las exportaciones de 3,58 a 3,28 millones de toneladas en diciembre , reforzando el potencial alcista del mercado .

Datos de exportaciones: las ventas netas de exportación de maíz de EE.UU. cayeron a su nivel más bajo desde septiembre (756.000 toneladas), mientras que las ventas de soja aumentaron 27% semanal (1,24 millones de toneladas), reflejando dinámicas diferenciadas de la demanda global.

En conjunto, el mercado de granos atraviesa una fase de rebote correctivo tras los mínimos de fin de año. Los precios están respaldados por riesgos climáticos locales y factores geopolíticos, aunque la abundante oferta global sigue representando un techo relevante para una tendencia alcista sostenida.

Gráficos de Trigo, Soja y Maíz (H1)

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5

