Los índices Americanos ponen a prueba sus máximos históricos impulsados por el repunte de la IA 🚀

La sesión de ayer cerró con moderadas alzas, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 alcanzando nuevos máximos históricos, impulsados por un fuerte repunte en las acciones de AMD tras el anuncio de su acuerdo con OpenAI. El cierre gubernamental ha entrado ya en su séptimo día, retrasando la publicación de algunos informes económicos. Los mercados de predicciones estiman que podría extenderse durante unos 19 días. Entre los oradores de la Reserva Federal para hoy se incluyen Raphael Bostic, Michelle Bowman, Neel Kashkari y Stephen Miran.

El impulso sigue concentrado en las grandes tecnológicas, con un entusiasmo creciente en torno a la inteligencia artificial (IA). La narrativa del mercado se centra en los enormes gastos de capital de OpenAI —proyectos multimillonarios vinculados a AMD (incluida una vasta red de centros de datos con GPU), Oracle (con un acuerdo estimado en 300 mil millones de dólares en infraestructura de datos), CoreWeave (unos 20 mil millones en capacidad de cómputo) y un acuerdo de colaboración personalizada con Broadcom.

Los inversores ven ahora la IA como el principal motor del crecimiento del mercado. Sin embargo, el riesgo de concentración excesiva en proyectos de IA —especialmente aquellos ligados a OpenAI— se ha vuelto más evidente. Las Big Tech y la propia IA continúan marcando el tono del mercado, aunque la narrativa depende cada vez más de supuestos audaces y de un mayor apalancamiento en la toma de riesgos.

Sigue de cerca los movimientos corporativos que impactan al mercado y aprovecha las oportunidades que surgen en empresas estadounidenses. Opera acciones globales con XTB y mantente al día con las últimas noticias bursátiles. Abre tu cuenta real aquí 👉 https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh.

S&P 500

El S&P 500 se mantiene cerca de sus máximos históricos, en torno al nivel de 6.800 puntos. La sesión de ayer cerró en 6.791 puntos, aproximadamente en línea con la cotización actual del día.

Noticias corporativas