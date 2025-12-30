Los ingresos por exportaciones de Pemex caen 50% en noviembre y vuelven a niveles de los años 2000

El impacto trasciende a Pemex y alcanza a la balanza externa y las finanzas públicas de México en el mediano plazo.

La estrategia de refinar más y exportar menos reduce el ingreso de dólares y aumenta la exposición financiera de la empresa.

Los ingresos por exportaciones de crudo de Pemex cayeron 50% interanual en noviembre, reflejando un ajuste profundo en volumen y precio.

En noviembre, los ingresos de Pemex por exportaciones de crudo cayeron a US$925,4 millones, un desplome de 50% interanual que lleva el acumulado de enero a noviembre a US$12.337 millones. Con estos números, la petrolera se encamina a cerrar el año con una generación de divisas comparable a la de inicios de los años 2000, muy lejos del máximo alcanzado en 2011, cuando los precios internacionales permitieron ingresos extraordinarios.

La magnitud del ajuste marca un punto de inflexión relevante: no se trata de una caída puntual, sino de un deterioro persistente que combina factores operativos, de precios y de política energética.

Menos volumen y menor precio

Detrás de la caída no hay un único factor, sino una combinación que afecta simultáneamente volumen y precio. Por el lado operativo, las exportaciones promediaron 601 mil barriles diarios entre enero y noviembre, lo que implica una baja de 25,5%. El propio balance de producción confirma que hay menos crudo disponible: la producción de hidrocarburos líquidos se ubicó en 1,633 millones de barriles diarios a noviembre, por debajo de la meta oficial de 1,714 millones planteada para 2025.

A este ajuste se sumó un entorno de precios menos favorable. La mezcla mexicana promedió US$61,5 por barril en el año, alrededor de 13% menos que en el mismo período de 2024. Esta combinación explica por qué la caída de ingresos resulta más severa que la del volumen exportado, amplificando el impacto financiero para la empresa.

El giro estructural de la política energética

El telón de fondo es una decisión de política energética que prioriza refinar más en el mercado interno y exportar menos crudo, una línea que se consolidó con la administración actual. El plan de Pemex para los próximos años apunta a un recorte adicional del saldo exportable:

521 mil barriles diarios en 2026 , según los supuestos fiscales.

Una trayectoria que no superaría los 500 mil barriles diarios desde 2027 .

Estimaciones internas de más largo plazo que incluso bajan hacia el entorno de 380 mil barriles diarios al cierre del sexenio.

Este enfoque puede estabilizar ingresos internos en pesos, pero reduce una fuente clave de dólares y deja a Pemex más expuesta financieramente, ya que una parte relevante de su deuda y de sus insumos operativos está denominada en moneda extranjera.

Impacto macroeconómico

El efecto se lee en dos planos macroeconómicos. Para el país, menores exportaciones de crudo implican una menor entrada estructural de divisas por esa vía, lo que vuelve más relevante el rol de manufacturas, remesas y flujos financieros para equilibrar la cuenta externa, especialmente en episodios de aversión al riesgo.

Para las finanzas públicas, el ajuste es doble. Por un lado, cae la recaudación ligada al petróleo; por otro, se mantiene la necesidad de apoyo fiscal a Pemex, en un contexto donde ya se cuantifican transferencias acumuladas significativas en la última década. A esto se suman los pasivos elevados con proveedores, un factor que termina afectando inversión, perforación y la capacidad de sostener la producción en el tiempo.

Mercado cambiario

En el mercado cambiario, el panorama inmediato luce estable. El USDMXN opera hoy en un rango acotado entre 17,95 y 17,99, sin grandes sobresaltos. Técnicamente, este rango mantiene al par en modo de consolidación, con 17,99 como resistencia inmediata y 17,93 como primer soporte relevante.

Mientras el precio permanezca atrapado entre esos niveles, la lectura dominante es lateral. Una ruptura sostenida por encima abriría espacio hacia 17,03, mientras que una pérdida clara de 17,93 reactivaría presión hacia 17,87. Sin embargo, más allá del corto plazo, el trasfondo energético vuelve a ganar peso para el mediano plazo, especialmente en la discusión sobre flujos estructurales de dólares y sostenibilidad fiscal.

Fuente: xStation5.

__________________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí