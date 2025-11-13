Los problemas de Google en Europa

Alphabet Inc., comúnmente conocida como Google, vuelve a estar en la mira de los reguladores europeos. La Comisión Europea anunció el jueves el inicio de una investigación contra Alphabet por presunta violación de la llamada “Ley de Mercados Digitales” (Digital Market Act).

Se acusa a la compañía de favorecer en los resultados de búsqueda a publicaciones vinculadas comercialmente con ella. Representantes de la Unión señalan que el objetivo principal de la normativa es proteger la competencia y garantizar que los distribuidores de contenido más pequeños no pierdan injustamente sus ingresos.

La Unión Europea dispone de un periodo de 12 meses para concluir la investigación. Google podría enfrentar la pérdida de hasta el 10 % de sus ingresos globales, lo que equivaldría a una multa potencial de varias decenas de miles de millones de euros.

Cabe destacar que esta no sería la primera sanción importante. Solo en el último año, Google ha recibido multas que suman 9.5 mil millones de euros. La más reciente, en septiembre, ascendió a 3 mil millones de euros y se relacionó con un presunto favoritismo injusto hacia su propia tecnología y servicios publicitarios.

Los analistas anticipan que esto empeorará las relaciones entre la Unión Europea y EE. UU.. El presidente Trump ya había comentado sobre multas previas, calificándolas de “discriminatorias”. La reticencia de la nueva administración estadounidense a que las corporaciones norteamericanas deban cumplir con leyes locales sin cuestionamientos probablemente resurja si la Unión concluye que Alphabet efectivamente violó la normativa e impone sanciones correspondientes.

En caso de aplicarse la multa máxima, y tomando como referencia que los ingresos anuales globales de Alphabet rondan los 400 mil millones de dólares, la sanción podría ascender hasta 34 mil millones de euros.

A mitad de sesión, Alphabet cae alrededor de un 2,5 %.

