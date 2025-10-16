Los resultados corporativos impulsan a Wall Street

Los índices bursátiles estadounidenses cerraron la sesión de ayer con ligeras subidas. Hoy, los futuros de Wall Street crecen tras los sólidos resultados trimestrales de Taiwan Semiconductor (TSMC). La atención de los inversores se centrará en los comentarios de los banqueros centrales, ya que el informe de inflación del IPP de septiembre no se publicará debido al cierre del gobierno.

Entre las empresas que anunciaron sus resultados hoy se encuentran Intuitive Surgical, The Charles Schwab, Infosys, U.S. Bancorp, The Travelers Company y BNY Mellon.

La taiwanesa TSMC reportó un beneficio neto de más de 452.000 millones de dólares taiwaneses para el tercer trimestre, en comparación con los 405.000 millones de dólares taiwaneses esperados (un aumento interanual superior al 39%), y un margen bruto del 59,5%, frente al 57,1% esperado y el 58,6% del segundo trimestre. Los márgenes operativos alcanzaron el 50,6%, superando las estimaciones del 47,3%. Los ingresos de la compañía crecieron un 30% interanual, alcanzando los 989.000 millones de dólares taiwaneses, en comparación con las previsiones de 967.000 millones de dólares taiwaneses. El gasto de capital (CAPEX) durante los tres primeros trimestres del año ascendió a casi 29.400 millones de dólares estadounidenses.

Informes económicos

La tasa de desempleo de Australia en septiembre subió al 4,5%, frente al 4,3% esperado y el 4,2% anterior, pero el empleo aumentó en 14.900 puestos de trabajo, significativamente mejor que el pronóstico de una disminución de 5.400. De manera similar, en los Países Bajos, la tasa de desempleo subió al 4,0%, en comparación con el 3,9% esperado y el 3,9% anterior.

El par euro-dólar registra subidas moderadas y se mantiene cerca de 1,166, mientras que el oro cotiza rozando los máximos históricos de ayer, por encima de los 4.200 dólares por onza.

El Libro Beige de la Reserva Federal de septiembre mostró que los salarios aumentaron en todos los distritos que informaron sobre el tema. Un informe regional señaló riesgos a la baja para el crecimiento económico en caso de un cierre gubernamental prolongado. La actividad económica general varió poco en comparación con el informe anterior: tres distritos reportaron un crecimiento entre leve y moderado, cinco no mostraron cambios y cuatro indicaron una ligera desaceleración de la actividad.

Durante la sesión asiática, el índice Hang Seng de China cae un 0,8%, mientras que el Nikkei 225 sube un 1,3%. El ASX australiano sube un 0,9% tras los datos dispares del mercado laboral.

El presidente Trump declaró que el primer ministro indio, Modi, acordó dejar de importar petróleo ruso. Tras este comentario, los precios del Brent y el WTI subieron, aunque hoy el Brent vuelve a retroceder hacia los 62 dólares por barril.