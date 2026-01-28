Máximo histórico y expectativas ante la Fed

La sesión previa a la decisión de la Fed abrió con muy buen ánimo, y el S&P 500 alcanzó su máximo histórico en los 7.000 puntos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los inversores perdieron optimismo, las valoraciones retrocedieron hacia los niveles de apertura, y el mercado claramente está a la espera de la decisión de la Fed y el comentario del FOMC.

Los ojos de los inversores están puestos en la Fed. Se da casi por seguro que se mantendrán los niveles actuales de tipos de interés, mientras que el comunicado del FOMC tras la decisión será de importancia clave. Una variedad de señales —a menudo contradictorias— están llegando tanto desde el mercado como desde la economía. Al mismo tiempo, las valoraciones permanecen en máximos históricos.

La volatilidad también está siendo impulsada por la temporada de resultados, que ya está en pleno desarrollo. Tras los resultados de los bancos, es el turno de las compañías tecnológicas. ASML en Europa ya ha publicado sus cifras, lo que puede servir como una señal para los inversores sobre el sentimiento del mercado. A pesar de resultados sólidos y guías optimistas, la acción cayó alrededor de un 2 %. Es posible que las reacciones al otro lado del Atlántico sean similares.

S&P 500 (D1)



Fuente: xStation5

En el gráfico, el precio alcanzó brevemente su máximo histórico; sin embargo, los compradores perdieron impulso rápidamente y retrocedieron por debajo de los máximos de las sesiones recientes. Si los vendedores logran retomar el control, el primer nivel de resistencia importante para una corrección será el nivel de Fibonacci del 23,6 %.

Noticias de compañías:

Amazon (AMZN.US): El líder estadounidense del comercio electrónico anunció que despedirá a otros 16.000 empleados. La compañía indica que esta ronda de recortes de personal se centrará principalmente en puestos de gestión y oficina.

El líder estadounidense del comercio electrónico anunció que despedirá a otros 16.000 empleados. La compañía indica que esta ronda de recortes de personal se centrará principalmente en puestos de gestión y oficina. Texas Instruments (TXN.US): El fabricante de electrónica enfocado en componentes analógicos reportó resultados. Aunque la compañía publicó cifras muy por debajo de las expectativas del mercado, la acción subió un 8 % gracias a una guía extremadamente optimista.

El fabricante de electrónica enfocado en componentes analógicos reportó resultados. Aunque la compañía publicó cifras muy por debajo de las expectativas del mercado, la acción subió un 8 % gracias a una guía extremadamente optimista. Eli Lilly (LLY.US): El gigante farmacéutico está llevando a cabo una iniciativa conjunta para desarrollar una terapia génica para tratar la pérdida auditiva, en cooperación con la alemana Seamless Therapeutic. La acción cae un 2,5 %.

El gigante farmacéutico está llevando a cabo una iniciativa conjunta para desarrollar una terapia génica para tratar la pérdida auditiva, en cooperación con la alemana Seamless Therapeutic. La acción cae un 2,5 %. Starbucks (SBUX.US): A pesar de resultados mixtos, el CEO de la compañía tranquilizó a los inversores sobre las perspectivas optimistas para los próximos trimestres. La acción sube un 2 %.

A pesar de resultados mixtos, el CEO de la compañía tranquilizó a los inversores sobre las perspectivas optimistas para los próximos trimestres. La acción sube un 2 %. AT&T (T.US): El líder estadounidense de telecomunicaciones superó las expectativas de los inversores tanto en ingresos como en BPA. La acción sube un 5 %.

_________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí