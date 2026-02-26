Nasdaq 100 retrocede 1% en medio de debilidad en Nvidia

El sentimiento en Wall Street se debilita hoy, con el NASDAQ 100 (US100) en el mercado al contado cayendo 0,7% y el S&P 500 (US500) retrocediendo 0,3%, pese al trimestre récord de Nvidia publicado ayer y a su proyección muy optimista. El Dow Jones y el Russell 2000 muestran un desempeño relativamente mejor, operando en un rango de 0,15%–0,3%.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. aumentaron ligeramente la semana pasada, aunque permanecen en niveles históricamente bajos, lo que sugiere que las empresas siguen evitando despidos significativos pese a una desaceleración en el ritmo de contratación.

Las solicitudes ajustadas estacionalmente totalizaron 212.000 en la semana finalizada el 21 de febrero, 4.000 más que la lectura previa revisada al alza, pero por debajo del consenso de Dow Jones (215.000). El promedio móvil de cuatro semanas aumentó en 750 hasta 220.250. Las solicitudes continuas, reportadas con una semana de rezago, cayeron en 31.000 hasta 1,833 millones. Los datos apuntan a una probable pausa prolongada en la flexibilización de la política de la Fed.

Una caída superior al 3% en las acciones de Nvidia presiona el sentimiento general, mientras que la compañía aeroespacial y de defensa Heico (HEI.US) retrocede casi 13%.