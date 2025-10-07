Nuevo informe industrial en Alemania 🏭📉

- Pedidos de fábrica en Alemania por debajo de lo esperado
- Pedidos de fábrica en Alemania por debajo de lo esperado
Informe de pedidos de fábrica en Alemania
- Pedidos de fábrica mensuales: -0,8 % (Previsto: 1,1 %, Anterior: -2,9 %).
- Pedidos de fábrica anuales: 1,5 % (Anterior: -3,4 %).
🚨 URGENTE: El euro cae ligeramente tras las minutas de la Fed
Dólar en Chile se mantiene estable tras IPC de septiembre en línea con expectativas
Jornada clave para los mercados bursátiles
La producción industrial alemana cae más de lo esperado 📉
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.