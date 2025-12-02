OCDE ve un mundo “más frío” en 2026: la expansión global y la de Chile se modera

Para los mercados, Chile aparece como un caso de crecimiento moderado y riesgo macro acotado , pero con fuerte dependencia del ciclo del cobre , del comercio global y del ánimo sobre el peso chileno, tasas locales y activos de riesgo .

Las proyecciones OCDE para Chile muestran una economía creciendo cerca de su PIB potencial (en torno a 2,2%–2,4%), apoyada en una demanda interna firme , disciplina fiscal y mejores términos de intercambio por cobre alto .

El nuevo Economic Outlook de la OCDE refuerza la idea de un ciclo global más frío hacia 2026, con el PIB mundial desacelerando desde 3,2% en 2025 a 2,9% en 2026, antes de un rebote moderado a 3,1% en 2027, en un contexto de mayores aranceles, comercio débil y elevada incertidumbre geopolítica. Estados Unidos, China, la Eurozona y Japón convergen a tasas de crecimiento más bajas que la media histórica, lo que implica un mundo con menos tracción externa para economías abiertas como la chilena.

Para Chile, sin embargo, la OCDE dibuja un cuadro relativamente resiliente: proyecta un crecimiento de 2,4% en 2025 y 2,2% en 2026–2027, muy cercano al potencial, apoyado en una demanda interna que se mantiene firme gracias a condiciones financieras más holgadas, una consolidación fiscal gradual y un aumento del salario real que sostiene el consumo. En paralelo, la institución destaca la mejora del entorno externo vía términos de intercambio más favorables por precios altos del cobre, menores costos de energía importada y un impacto acotado de los nuevos aranceles de EE.UU., dado que las exportaciones de cobre y madera siguen exentas pese a que el mercado estadounidense representa alrededor de 15% de las ventas externas chilenas.

Un ciclo “ni muy caliente ni muy frío” para la economía chilena

Fuente: OCDE.

En números, la OCDE ve un ciclo de expansión “ni muy caliente ni muy frío”: el consumo privado volvería a crecer 2,7% en 2025 antes de moderarse, mientras la inversión fija repuntaría con fuerza (6,8% en 2025 y 5,1% en 2026) gracias a la reactivación del pipeline de proyectos en minería, energía e infraestructura asociada, en un contexto donde las exportaciones aportan marginalmente al PIB a medida que se recuperan y las importaciones se normalizan tras el rebote post-ajuste.

El ajuste macro se apoya en un déficit de cuenta corriente que se reduce desde -2,6% del PIB en 2025 a -1,7% en 2027, y en un déficit fiscal central que baja desde -2,0% a -1,2% del PIB en el mismo período, con la deuda pública estabilizada en torno a 41% del PIB. La política económica se mueve en clave de “aterrizaje suave”: Hacienda sigue una senda de consolidación cercana a 1 punto del PIB en tres años, basada en contención del gasto corriente no social y ampliación de bases tributarias, mientras el Banco Central —con la inflación convergiendo hacia 3% en 2026— tendría margen para recortar gradualmente la tasa hasta niveles neutros cercanos a 4% en 2027, según los supuestos del informe.

Implicancias para mercados chilenos: peso chileno, tasas y activos de riesgo

Para los mercados chilenos, este marco implica un escenario mixto pero manejable: por un lado, el menor dinamismo de Estados Unidos, China y Europa recorta el impulso externo y mantiene elevada la sensibilidad del peso y de los activos locales a cualquier shock adicional de comercio o aranceles; por otro, la combinación de cobre alto, energía más barata y disciplina fiscal reduce vulnerabilidades clásicas de la economía chilena (balanza externa, riesgo soberano) y favorece una pendiente bajista de la curva en moneda local, en la medida en que el ciclo de recortes del Banco Central avance sin sobresaltos.

La proyección de un desempleo todavía elevado —en torno a 8,1% en 2026-27— sugiere que la holgura del mercado laboral seguirá conteniendo presiones salariales, reforzando el sesgo de desinflación pero al costo de una recuperación sólo gradual del consumo. En síntesis, en un mundo que se desacelera, la fotografía de la OCDE sitúa a Chile como un mercado de crecimiento moderado, riesgo macro acotado y fuerte dependencia del ciclo del cobre y del clima de comercio global, un matiz clave para calibrar expectativas sobre CLP, tasas locales y activos de riesgo chilenos de cara a 2026–2027.

_________________

