🔝 Oro con Potencial de Cierre Histórico

13:13 29 de agosto de 2025

El oro sube alrededor de 0,9% hoy, con posibilidad de romper una consolidación de 4 meses, en medio de crecientes temores de recesión y caídas en Wall Street.mid growing recession fears and declines on Wall Street.

El metal precioso encadena cuatro sesiones consecutivas al alza, incluida la de hoy. Está superando los máximos de julio y actualmente prueba los niveles alcanzados a mediados de junio. Si el oro cerrara en los niveles actuales, marcaría un máximo histórico en precios spot, aunque el pico intradía se registró en abril en torno a los 3.500 USD por onza.

Barras de oro

Las fuertes subidas están motivadas por los temores de recesión, que refuerzan a su vez las expectativas de recortes de tipos en EE. UU.. Si bien los datos estadounidenses no han sido particularmente sorprendentes, la falta de un repunte en la inflación sugiere dificultades para trasladar mayores costes a un consumidor debilitado. A su vez, el propio consumidor envía señales mixtas, como lo refleja la lectura más baja de lo esperado del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.

Las preocupaciones se ven reforzadas hoy por un fuerte retroceso en Wall Street, aunque en parte se atribuye al cierre de posiciones en el último día de la semana antes del largo fin de semana en EE. UU. En los últimos días, también se ha observado una aceleración en las compras de fondos ETF, que ahora mantienen más de 92 millones de onzas de oro. Esta semana debería representar la mayor ganancia semanal desde junio.

Actualmente, el oro acumula una subida superior al 2,2% en lo que va de la semana.

Variacion de los precios del oro en las ultimas semanas
 


Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El oro está rompiendo los últimos máximos locales de julio y podría cerrar hoy en un máximo histórico. La ruptura de la formación triangular sugiere un movimiento hacia el rango de 3.500–3.515 USD.

Grafico de precios del oro

Fuente: xStation5

 

 

_______

 

