Oro y plata en modo extremo: tendencia intacta, volatilidad sin concesiones

El mercado de metales preciosos sigue acelerando en un contexto que ya no es solo de búsqueda de refugio, sino de desconfianza abierta hacia los activos denominados en dólares. El oro y la plata están reaccionando a una combinación poco habitual de factores: debilidad del dólar, tensiones geopolíticas persistentes, dudas sobre la credibilidad institucional en Estados Unidos y una rotación clara de flujos, tanto institucionales como minoristas, hacia activos reales.





En el caso del oro, los datos son contundentes. El metal ha marcado nuevos máximos históricos por encima de los 5.000 dólares por onza, luchando con la zona de máximos antes de ver una corrección intradía brusca. Esa caída no cambia la estructura de fondo, pero sí aporta información muy valiosa sobre el posicionamiento. Tras una semana en la que el oro acumuló subidas cercanas al 8 % y un avance de más del 15 % en lo que va de año, y casi un 80 % en los últimos doce meses, el mercado necesitaba descargar tensión. Las ventas rápidas parecen responder más a ejecuciones de stops y toma de beneficios forzada que a un cambio real de narrativa.

Los flujos siguen apoyando el movimiento. Los bancos centrales, especialmente de economías emergentes y países de tamaño medio, continúan con compras sostenidas de oro incluso a precios históricamente elevados. Este comportamiento reduce el riesgo de caídas profundas y refuerza la idea de que el oro está dejando de ser un hedge táctico para convertirse en una asignación estratégica. A esto se suma la expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en la segunda mitad de 2026, lo que reduce el costo de oportunidad de mantener un activo sin rendimiento y mantiene viva la presión compradora.

Desde el punto de vista técnico, el nivel clave sigue siendo la zona de máximos en torno a 5.113,20. Mientras el precio se mantenga cerca de esa área y no pierda estructura, cualquier retroceso encaja como consolidación. De hecho, la corrección reciente podría haber generado nuevas posiciones cortas que quedarían rápidamente atrapadas si el precio vuelve a atacar máximos, alimentando un nuevo tramo alcista por cierre forzado de posiciones. Por tanto, de nuevo, a vigilar zona de máximos.

La plata, por su parte, está jugando en un registro mucho más salvaje. Los números hablan solos: subidas diarias del 14 %, avances del 57 % solo en el último mes y una revalorización cercana al 230 % desde comienzos de 2025. El precio ha superado con claridad la zona de los 100 dólares, alcanzando picos en torno a 117,75 antes de sufrir una corrección violenta hasta el área de 102, para después rebotar de nuevo con fuerza por encima de 113. Este tipo de secuencias define perfectamente el entorno actual: tendencia clara, pero con una volatilidad extrema.

El comportamiento del volumen confirma que no estamos ante un movimiento discreto. El trading en ETFs vinculados a la plata ha alcanzado niveles récord, con más de 1.200 millones de participaciones negociadas en un solo día en los principales vehículos. Incluso productos diseñados para apostar contra el precio han concentrado volúmenes masivos, lo que indica que el mercado está dividido, hiperactivo y dominado por el momentum. No es casual que muchos analistas hablen abiertamente de un “momento meme” en la plata, donde la narrativa y la velocidad del movimiento pesan tanto como los fundamentales.

Dicho esto, los factores estructurales siguen ahí. La tensión en la oferta, el uso industrial del metal y el contexto de depreciación monetaria global crean un caldo de cultivo que explica por qué las correcciones, cuando llegan, se recuperan con rapidez. Técnicamente, la referencia está clara: mientras el precio se mantenga por encima de la zona de 107,135, el sesgo sigue siendo alcista. Eso no elimina el riesgo de correcciones abruptas, pero sí define el marco en el que los compradores siguen teniendo el control.

El contraste entre ambos metales es significativo. El oro avanza apoyado por bancos centrales, flujos institucionales y una percepción creciente de que actúa como cobertura frente a la imprevisibilidad política y monetaria. La plata, en cambio, combina ese mismo trasfondo con un componente especulativo mucho más intenso, lo que explica movimientos exagerados y giros violentos en cuestión de horas.

En conjunto, el mensaje del mercado es claro. El oro sigue mirando a resistencias históricas y cualquier consolidación por debajo de máximos puede ser solo una pausa antes de otro intento al alza. La plata continúa en tendencia, pero exige respeto absoluto a la volatilidad. Aquí no se trata de anticipar techos ni de adivinar el final del movimiento, sino de entender que el precio manda y que, cuando el martillo caiga, lo hará sin previo aviso.



Fuente: xStation5

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

