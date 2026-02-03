PayPal se desploma 20% tras despedir a su CEO y reportar resultados bajo expectativas

La guía 2026 proyecta una contracción de ganancias de un dígito medio , cuando el mercado esperaba un crecimiento del 8%.

Las acciones de PayPal cayeron hasta 20% el martes (la mayor caída intradía en más de cuatro años) después de que la compañía anunciara la salida de su director ejecutivo Alex Chriss y reportara ganancias e ingresos del cuarto trimestre por debajo de las estimaciones de Wall Street. La guía para 2026 añadió presión al proyectar una contracción de ganancias en lugar del crecimiento que esperaban los analistas.

Cambio de liderazgo y resultados decepcionantes

Enrique Lores, quien recientemente dejó la dirección ejecutiva de HP Inc., asumirá el cargo de CEO a partir del 1 de marzo. En el período de transición, la directora financiera y de operaciones Jamie Miller actuará como CEO interina.

Chriss, nombrado en 2023 para reemplazar al veterano Dan Schulman, prometió en su momento priorizar las ganancias y reorientar la empresa hacia una experiencia de pago personalizada. Sin embargo, su gestión quedó marcada por el incumplimiento de objetivos tras elevar dos veces las previsiones de ganancias.

"Si bien se han logrado avances en varias áreas durante los últimos dos años, el ritmo de cambio y ejecución no estuvo en línea con las expectativas de la Junta", declaró David Dorman, recién nombrado presidente independiente del directorio.

Miller reconoció en la conferencia con analistas que PayPal "no se ha movido con la suficiente rapidez ni con el nivel de enfoque requerido".

La compañía reportó un BPA ajustado de US$1,23 frente al consenso de US$1,29, e ingresos de US$8.680 millones (+4% interanual) contra los US$8.790 millones esperados. La utilidad neta fue de US$1.440 millones (US$1,53 por acción), frente a US$1.120 millones del año anterior. Las ganancias por acción anuales se ubicaron en US$5,31, por debajo del rango de US$5,35 a US$5,39 que la propia compañía había proyectado en octubre.

Pagos con marca se estancan

Un dato particularmente alarmante para el mercado, el crecimiento del volumen de pagos en línea con la marca PayPal se desaceleró al 1% en el cuarto trimestre, frente al 6% registrado un año antes y el 5% del tercer trimestre. Este segmento representa uno de los negocios con mayor margen de la compañía y Wall Street lo considera un indicador clave de su solidez.

Miller atribuyó el bajo desempeño a una combinación de factores macroeconómicos adversos, dificultades en mercados internacionales, desaceleración en sectores de alto crecimiento como viajes, y problemas de ejecución interna.

La base de clientes de PayPal se inclina hacia los niveles de ingresos medios y bajos, lo que expone a la compañía a cambios en la confianza del consumidor y la reducción del gasto discrecional.

Guía 2026 proyecta contracción

Los ejecutivos sorprendieron negativamente al proyectar una disminución de las ganancias por acción de un dígito medio tanto para el trimestre en curso como para todo el año fiscal 2026. Los analistas anticipaban un crecimiento del 3% en el trimestre y del 8% para el año completo.

Adicionalmente, se espera que el margen de transacción en dólares para 2026 muestre una ligera disminución respecto al año previo. La compañía indicó que ya no puede comprometerse con las previsiones de ganancias anteriores para el próximo año.

Como parte de sus esfuerzos por reducir la dependencia del pago con marca, PayPal impulsa su tarjeta de débito y busca rentabilizar la aplicación de transferencias Venmo, cuyo volumen de pagos creció 13% en el cuarto trimestre, un incremento de 3 puntos porcentuales respecto al año anterior.

La compañía también está invirtiendo en pagos personalizados, compras en línea a través de agentes de inteligencia artificial y opciones de compre ahora, pague después. Sin embargo, el aumento de estas inversiones podría presionar los márgenes en 2026.

Durante el cuarto trimestre, PayPal solicitó convertirse en banco estadounidense ante la FDIC y el Departamento de Instituciones Financieras de Utah, lo que mejoraría su capacidad de préstamo a pequeñas empresas.

Las acciones de PayPal cotizaban en torno a US$42,30, encaminándose a su cierre más bajo en casi nueve años. El título ha perdido más de la mitad de su valor durante el último año.

Resumen Guía 2026 - 4T 2025

Ganancias por Acción (BPA) - Primer Trimestre 2026:

GAAP: Se espera una disminución de un dígito medio.

No-GAAP: Se proyecta una disminución de un dígito medio.

Ganancias por Acción (BPA) - Año Completo 2026:

GAAP: Se anticipa una disminución de un dígito medio.

No-GAAP: Se estima un rango que va desde una disminución de un dígito bajo hasta un resultado ligeramente positivo.

