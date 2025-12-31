Peso mexicano: uno de los ganadores de 2025

De cara a 2026, el sesgo es de mayor selectividad , con el tipo de cambio sensible a tasas, flujos y riesgo externo.

El respaldo vino de un carry aún competitivo , una política monetaria prudente y un dólar global más débil .

El peso mexicano cerró 2025 con una apreciación de 12,7% , una de las más fuertes de la región y la segunda mejor desde 2017.

El peso mexicano cerró 2025 como una de las monedas más resilientes de la región, con una apreciación de 12,7% frente al dólar en el año, mientras que en la última sesión el tipo de cambio terminó prácticamente sin cambios respecto al día previo. Este avance fue el segundo más fuerte desde 2017, solo por debajo de 2023 cuando la ganancia rondó 12,8%, en un año donde el flujo hacia activos con rendimiento y la búsqueda de diversificación fuera de Estados Unidos favorecieron a varias divisas emergentes.

El desempeño del peso se dio en un contexto de dólar más frágil y de retornos atractivos en mercados con tasas reales positivas, lo que permitió que México siguiera captando interés incluso en tramos de mayor volatilidad global.

Performance YTD de 2025 de las principales divisas de Latam. Fuente: XTB Research, Koyfin.

Señales mixtas en el frente local

En el frente local, la narrativa combinó señales mixtas de empleo con actividad que sorprendió al alza. La tasa de desempleo se moderó a 2,7% en el trimestre móvil a noviembre, aunque la menor participación y métricas amplias que incluyen informalidad y trabajadores desalentados sugieren un mercado laboral menos homogéneo de lo que indica el titular.

Aun así, el índice de actividad creció 1,7% interanual en octubre y la inflación subyacente se mantuvo por encima de 4%, un cóctel que explica el tono prudente del Banco de México incluso después del recorte de 25 puntos base del 18 de diciembre, que llevó la tasa a 7,00%. La decisión fue aprobada por votación 4 a 1, reforzando la idea de una postura más cercana a una pausa dependiente de datos que a un ciclo acelerado de bajas, con rendimientos locales que siguen siendo competitivos en términos relativos.

El contexto externo

Hacia afuera, el movimiento del peso también reflejó un dólar más débil en 2025, en parte por la volatilidad detonada a comienzos del año con anuncios arancelarios y por la expectativa de una Reserva Federal con recortes adicionales conforme la inflación continúe cediendo.

A eso se sumaron preocupaciones sobre déficits fiscales, debates sobre la autonomía del banco central estadounidense y la atención puesta en el relevo de la presidencia de la Fed, previsto para inicios del próximo año. Con el consenso inclinado a más recortes si la desinflación se consolida, el diferencial de tasas se fue estrechando, aunque sin eliminar por completo el atractivo relativo del peso mexicano dentro del universo emergente.

Lectura técnica: rango y equilibrio hacia el cierre de año

Desde el punto de vista técnico, el USDMXN se mantuvo encajonado en un rango estrecho hacia el cierre de año, con el precio rondando 17,98 y oscilando entre una zona de soporte cercana a 17,93 y otra más baja alrededor de 17,87. Las resistencias inmediatas aparecen en 17,99 y, sobre todo, en el techo psicológico de 18,04.

El rebote reciente dejó al tipo de cambio nuevamente sobre la media móvil de 200 periodos y muy cerca de la media de 50, con un RSI alrededor de 50, señal de equilibrio entre fuerzas compradoras y vendedoras. En ese marco, la próxima señal direccional dependerá de si el precio logra sostenerse por encima de 17,93 o si retoma presión compradora y rompe con claridad la franja de 17,99–18,04, lo que definiría si el cierre de 2025 fue solo una pausa técnica o el inicio de un nuevo tramo de ajuste.

Fuente: xStation5.

