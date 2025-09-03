📉Petróleo cae 2,6% por informe de OPEP+

Los precios del petróleo caen un 2,6% tras el informe de la OPEP+
Reuters informó que la OPEP+, un cartel de países productores de petróleo, está considerando seriamente un compromiso de aumento de producción en su reunión del fin de semana.
Petróleo WTI (H4)
Fuente: xStation 5
Las políticas de Donald Trump y la caída de los precios han obligado al cartel a intentar recuperar la cuota de mercado perdida recientemente.
Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
La OPEP ya ha sorprendido a los operadores en varias ocasiones este año con su cambio de estrategia, orientándose más hacia la producción en lugar de controlar la oferta a toda costa.
