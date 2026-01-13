Petróleo en máximos de dos meses por Irán y ataques en el Mar Negro

El precio del crudo alcanzó este 13 de enero de 2026 sus niveles más altos en dos meses, con el Brent superando los 65 dólares y el WTI consolidándose por encima de los 60 dólares por barril. Este repunte está impulsado principalmente por la escalada de tensiones en Irán, donde las protestas antigubernamentales más significativas en años han generado una prima de riesgo geopolítico estimada por Barclays en 3-4 dólares por barril. El presidente de EE. UU., Donald Trump, intensificó la retórica al anunciar un arancel del 25% a cualquier país que comercie con Teherán y advirtió sobre posibles acciones militares ante la represión de manifestantes, lo que amenaza directamente los suministros del cuarto mayor productor de la OPEP.

Mar Negro y CPC

A la inestabilidad en Oriente Medio se suman interrupciones críticas en el Mar Negro, donde cuatro petroleros fueron atacados por drones cerca de la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC). Estos ataques han forzado una revisión a la baja de las exportaciones kazajas, que ya habían caído un 35% en la primera quincena de enero debido a cuellos de botella operativos y climáticos. Aunque la posible reactivación de exportaciones desde Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro podría añadir hasta 50 millones de barriles al mercado en el mediano plazo, el temor a un desabastecimiento inmediato por parte de Irán y las fricciones en las rutas rusas dominan actualmente el sentimiento de los inversores.

Ormuz, almacenamiento flotante y la presión sobre China

La verdadera profundidad de este conflicto reside en la vulnerabilidad de las rutas de tránsito y el almacenamiento estratégico. Irán cuenta actualmente con unos 170 millones de barriles almacenados en buques (floating storage), una reserva que busca movilizar lejos de las zonas de conflicto ante el riesgo de una intervención. Si las tensiones escalan hasta afectar el Estrecho de Ormuz, por donde fluyen 16.5 millones de barriles diarios, el déficit global sería imposible de compensar incluso con la capacidad ociosa de Arabia Saudita o la reactivación venezolana. Esta guerra silenciosa energética de la administración Trump no solo busca el colapso financiero de Teherán, sino también condicionar a China, comprador del 90% del crudo iraní, forzándola a elegir entre su suministro energético barato y el acceso al mercado estadounidense.

Análisis técnico OIL:

Desde una perspectiva de análisis técnico, el WTI ha logrado superar la barrera psicológica de los 60 dólares, invalidando el canal bajista que predominaba desde finales de 2025. Actualmente, las cotizaciones prueban la zona de resistencia situada entre los 63.27 y 64.11 dólares; de consolidarse por encima de estos niveles, el siguiente objetivo técnico se sitúa en los 66 dólares. Sin embargo, indicadores como el RSI muestran condiciones de sobrecompra tras el rally reciente, y firmas como Goldman Sachs advierten que, de no materializarse una interrupción física prolongada en el suministro, el mercado podría corregir hacia los 54 dólares en el cuarto trimestre debido a un superávit estructural proyectado de 2.3 millones de barriles diarios.

