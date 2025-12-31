Plata entra en fase de volatilidad tras alza de márgenes en CME

La plata cerró 2025 en un régimen de volatilidad extrema , con la microestructura pesando tanto como los fundamentos.

El cierre de 2025 está dejando una señal clara en la plata que va más allá del rally en sí mismo, el mercado entró en una fase de volatilidad extrema donde la microestructura empezó a importar tanto como los fundamentos. En ese contexto, el movimiento de la CME de volver a subir márgenes en futuros de metales preciosos por segunda vez en una semana funciona como termómetro del problema. Cuando la cámara de compensación exige más colateral, está reconociendo que los rangos intradía se ampliaron a niveles inusuales y que el riesgo de cola aumentó de forma abrupta.

En plata, el ajuste fue especialmente visible porque los requisitos de margen ya habían aumentado más de media docena de veces desde fines de septiembre, a medida que el metal comenzó a registrar oscilaciones cada vez más amplias dentro del día. Este patrón es típico de mercados donde confluyen posicionamiento especulativo, apalancamiento elevado y liquidez irregular, una combinación frecuente en el cierre de año.

De récord histórico a desplome intradía

La secuencia reciente ayuda a explicar por qué el mercado se volvió tan sensible a estas medidas. La plata llegó a marcar un récord por encima de US$84 la onza a comienzos de la semana y luego se desplomó cerca de US$70, protagonizando uno de los mayores giros intradía de su historia reciente. Ese comportamiento es característico de episodios donde el mercado pasa rápidamente de la euforia al ajuste, sin transiciones ordenadas.

En este contexto, el aumento de márgenes actúa como un mecanismo de desapalancamiento forzado. No cambia el valor “justo” del metal, pero eleva el costo de sostener posiciones y obliga a algunos participantes a reducir exposición para cumplir con los requerimientos de capital. El resultado suele ser una corrección más rápida y profunda que la que surgiría solo de un cambio en expectativas fundamentales.

Márgenes más altos, impulso más frágil

Esto ayuda a entender por qué, tras una escalada vertical, la corrección puede acelerarse sin que se haya roto la narrativa de largo plazo. Parte del mercado interpreta que las subidas de margen “enfrían” el impulso al quitar “espuma” a la tendencia, especialmente cuando hay operadores muy cargados al alza y con financiamiento corto.

Además, la propia CME venía de ajustar márgenes también en cobre, lo que refuerza la lectura de que la volatilidad no fue un fenómeno aislado, sino un rasgo transversal del complejo de metales cuando confluyen expectativas macro, flujos tácticos e incertidumbre sobre inventarios físicos.

Dos planos de lectura

En términos de lectura para publicación, la clave es separar dos planos. En el plano estructural, 2025 fue el año en que la plata se despegó con fuerza, acumulando alrededor de 147% en el año. Ese desempeño refleja una combinación de demanda de cobertura, apetito por activos alternativos y un componente industrial que amplifica los ciclos alcistas cuando la oferta no responde con rapidez.

En el plano táctico, el precio está dejando claro que el exceso de velocidad se paga caro. Hoy el metal cae cerca de 4%, y la dinámica de márgenes sugiere que el mercado seguirá muy sensible a shocks de liquidez o a nuevas exigencias de colateral. Cuando un activo entra en este régimen, la dirección anual puede seguir siendo positiva, pero el recorrido se vuelve mucho más violento, con correcciones profundas y rápidas que forman parte del proceso de reequilibrio.

Análisis técnico

Desde el punto de vista técnico, la plata corrige con fuerza tras el pico sobre US$80 y mantiene una estructura de consolidación bajista de corto plazo, con el precio oscilando cerca de US$72,46 y todavía contenido por la directriz descendente que nace en el máximo reciente.

La zona de US$70,52 aparece como soporte inmediato, y su pérdida abriría espacio para una extensión de la caída. Al alza, el primer nivel a recuperar se ubica en torno a US$73,90, junto con las medias móviles de 50 y 200 periodos cercanas a US$74,0, configurando una resistencia técnica relevante antes de pensar en un regreso hacia US$80,52.

El RSI cerca de 48,7 sugiere un momentum más bien neutro. En consecuencia, el sesgo sigue siendo de prudencia, al menos hasta ver un quiebre claro por encima de la confluencia de US$74 o, en el extremo opuesto, una ruptura del piso en US$70,5 que confirme continuidad correctiva.

Fuente: xStation5.

