Platino cae 7,5% por alza de márgenes COMEX

- El aumento de márgenes por parte del CME fuerza liquidaciones en metales preciosos; el platino lidera las caídas y pone a prueba soportes técnicos clave.
Tras el cierre del viernes, el CME informó un incremento de los márgenes iniciales y de mantenimiento para metales preciosos, lo que desencadenó un retroceso generalizado del sector. Esto ocurre pese al reciente repunte extremo de la plata por encima de USD 80/oz, impulsado por anuncios de restricciones de exportación desde China. El CME citó volatilidad persistente y anticipó otro aumento adicional efectivo tras el cierre de hoy.
Los siguientes requisitos de margen inicial han sido recopilados mediante herramientas de inteligencia artificial, agregando datos de fuentes como CME, Bloomberg, Yahoo Finance y AIInvest. La tabla refleja los márgenes iniciales; los requisitos de mantenimiento suelen situarse en aproximadamente un 80–90% de estos niveles. Las cifras pueden diferir de los valores reales.
Aunque el posicionamiento especulativo en futuros no es extremo, los mayores márgenes pueden obligar a inversores comerciales a reducir exposición. Para una corrección más sostenida, sería necesaria la participación de inversores de largo plazo, como tomas de ganancias en ETFs (fondos cotizados).
El martes, ETFs de plata y paladio redujeron tenencias, mientras que fondos de oro y platino aumentaron exposición. En lo que va del año, las tenencias en ETFs suben: oro +19%, plata +20%, platino +2% y paladio +50%. El valor en custodia alcanza aprox. USD 430 mil millones en oro, USD 65 mil millones en plata, USD 7 mil millones en platino y USD 2 mil millones en paladio.
En el plano técnico, el platino cae más de 7%, probando USD 2,000/oz tras tocar USD 2,200/oz ayer. El precio testea el retroceso de Fibonacci 50%; si cede, el próximo soporte relevante se ubica cerca de USD 1,700/oz, coincidente con el 78.6% de Fibonacci y la línea de tendencia alcista vigente.
