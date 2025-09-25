Precio de la plata: máximos de 14 años y perspectivas de inversión

La plata se ha convertido en el gran protagonista dentro del grupo de metales preciosos. No solo acumula una subida del 50% en lo que va de año, alcanzando los 44,46 dólares y niveles no vistos en 14 años, sino que en las últimas sesiones vuelve a romper resistencias técnicas clave, confirmando que el impulso comprador sigue vivo.

Análisis técnico: resistencias clave y tendencia positiva

En el corto plazo, el gráfico muestra cómo cada consolidación ha servido de trampolín para nuevos avances. La superación de estas resistencias refuerza la tesis de continuidad alcista, al menos mientras no haya una corrección más profunda.

La lectura técnica es clara: la plata mantiene un sesgo positivo, apoyada por la confluencia de factores estructurales y por un mercado que sigue validando compras en cada retroceso.

El dato de PCE: un evento decisivo para el dólar y la plata

Mañana habrá una cita clave: la publicación del gasto en consumo personal (PCE) en EE. UU. Este indicador es el preferido de la Reserva Federal para evaluar la dinámica inflacionaria y, por tanto, será determinante en el debate sobre los próximos movimientos de política monetaria.

La relación es directa:

Un dólar más fuerte puede enfriar momentáneamente el rally de la plata.

Un dato de PCE más suave de lo esperado reforzaría la narrativa alcista, al dar margen a la Fed para mantener un sesgo más acomodaticio.

En otras palabras, el impacto del PCE sobre el dólar estadounidense será el factor inmediato que marque el próximo tramo de tendencia en la plata.

Factores fundamentales: oferta, demanda y catalizadores de largo plazo

Más allá de los movimientos de corto plazo, la tesis alcista de la plata se mantiene sólida gracias a varios catalizadores estructurales:

Déficit de oferta estructural en el mercado de plata.

Mayor demanda industrial vinculada a la electrificación y a la energía solar.

Su rol como activo monetario de “alta beta” frente al oro.

Renovado interés de inversionistas a través de ETF de plata .

Inventarios reducidos, que limitan la oferta disponible.

Estos factores crean una base de soporte robusta, que trasciende la mera especulación de corto plazo y consolidan a la plata como activo estratégico dentro de los metales preciosos.

La plata en el centro de la narrativa de inversión

La conclusión es clara: la plata no solo mantiene la narrativa de activo refugio, sino que combina fundamentos industriales y financieros que le otorgan un papel único en este ciclo económico. Si el dato de PCE no interrumpe el tono de mercado, la continuidad alcista seguirá siendo el escenario central para traders e inversores en este cierre de trimestre.

Fuente: xStation5.

_______________

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine

Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de cinco países, ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.