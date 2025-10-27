Qualcomm sube un 20 % tras anunciar una nueva línea de chips de IA 🤖📈

- Las acciones de Qualcomm subieron un 20 % tras anunciar los chips AI200 y AI250 para centros de datos, orientados a cargas de trabajo de inferencia en inteligencia artificial.
Las acciones de Qualcomm (Qualcomm – QCOM.US) suben más de un 20 % tras anunciar su entrada al mercado de centros de datos con nuevos chips de IA
Las acciones de Qualcomm registraron hoy una alza superior al 20 % luego de que la compañía anunciara su incursión en el mercado de centros de datos, con el lanzamiento de los nuevos chips AI200 y AI250, además de soluciones integrales a escala de rack para servidores.
No obstante, Nvidia (+2,5 %) y AMD (+1,1 %) también se mantienen en terreno positivo, impulsadas por el optimismo en torno a una posible tregua comercial entre Estados Unidos y China, lo que favorece el apetito por riesgo en el sector tecnológico.
Los chips AI200 (previsto para 2026) y AI250 (para 2027) utilizan la NPU personalizada Hexagon de Qualcomm y están diseñados específicamente para tareas de inferencia de inteligencia artificial, destacándose por su bajo consumo energético y una estructura de costes competitiva. La compañía ya planea una tercera generación para 2028, con el objetivo de establecer un ritmo anual de lanzamientos. Los clientes podrán acceder tanto a los chips individuales como a configuraciones completas de servidores.
Este movimiento coloca a Qualcomm en competencia directa con actores consolidados como Nvidia y AMD, aunque algunos de estos competidores también podrían convertirse en socios estratégicos, lo que abre la puerta a alianzas además de rivalidades. Asimismo, refleja la estrategia más amplia de Qualcomm por diversificar su negocio más allá del segmento de chips para smartphones y licencias.
Aunque la compañía ya había intentado ingresar al negocio de centros de datos —como con la plataforma Centriq 2400, en colaboración con Microsoft—, ahora busca establecer una presencia sólida en el lucrativo mercado de servidores de IA, actualmente dominado por Nvidia, AMD y los gigantes del cloud computing.
Las acciones de Qualcomm alcanzan su nivel más alto desde julio de 2024.
Fuente: xStation5
