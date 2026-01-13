¿Qué economías y sectores quedan más expuestos al arancel del 25% por negocios con Irán?

El petróleo , el Estrecho de Ormuz y la legalidad del decreto ante el Tribunal Supremo elevan el riesgo sistémico global.

Estados Unidos amenaza con un arancel del 25% a cualquier país que mantenga negocios con Irán , redefiniendo el acceso al mercado estadounidense.

El anuncio del presidente Donald Trump sobre un arancel inmediato del 25% a cualquier nación que realice negocios con la República Islámica de Irán ha sacudido los cimientos del comercio internacional. Esta medida, justificada por la Casa Blanca como respuesta a la represión de las protestas en Teherán, que ya suman más de 500 muertes según agencias de derechos humanos, va mucho más allá de una sanción económica tradicional.

Descrita por el mandatario como final y concluyente, la iniciativa no es simplemente una herramienta de presión, sino una redefinición de la soberanía comercial global. Al vincular directamente el acceso al mercado estadounidense con la ruptura de lazos con Irán, Washington está forzando a las economías del mundo a elegir bando, en medio de la crisis interna más grave que ha enfrentado el sistema clerical iraní desde 1979.

China

Los 10 principales socios comerciales de Irán en el comercio total (2024). Fuente: Trade Data Monitor, Bloomberg.

China se sitúa en el centro del huracán como el principal socio comercial de Irán. Con un intercambio que superó los US$37.000 millones en 2022 y el control de más del 80% de las exportaciones petroleras iraníes en 2025, Beijing actúa como el pulmón financiero que permite a Teherán resistir el aislamiento internacional.

La aplicación del nuevo arancel del 25% sobre la totalidad de las exportaciones chinas hacia Estados Unidos amenaza con descarrilar la frágil tregua comercial pactada el año pasado. Desde una perspectiva estratégica, China ha desarrollado una cadena de suministro paralela, utilizando puertos del sudeste asiático para re-etiquetar crudo iraní y empleando el yuan para esquivar el sistema SWIFT.

Sin embargo, un gravamen directo del 25% aplicado por la aduana estadounidense, sobre bienes que ya enfrentan tasas promedio superiores al 30%, podría elevar los costos de productos tecnológicos y de consumo a niveles prohibitivos, forzando a Beijing a considerar represalias severas, como el bloqueo de exportaciones de tierras raras, insumos críticos para la defensa y la tecnología estadounidense.

Emiratos Árabes Unidos

A menudo subestimado, el rol de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) es crucial. Como segundo socio comercial de Irán, con un intercambio de US$18.600 millones, los EAU operan como el principal centro logístico y financiero para Teherán en el Golfo Pérsico.

Un arancel del 25% sobre las exportaciones emiratíes hacia Estados Unidos, incluyendo aluminio, combustibles y productos químicos, obligaría a Abu Dabi a realizar una auditoría masiva del puerto de Jebel Ali, con el riesgo de una parálisis operativa si decide mantener su papel como puente comercial con Irán.

India y Turquía

Para India, el impacto es profundamente estratégico. Aunque su comercio bilateral con Irán es menor en volumen (unos US$1.340 millones en los primeros diez meses de 2025), la relación es clave para su proyección hacia Asia Central mediante el puerto de Chabahar, vital para evitar la dependencia de Pakistán.

Un arancel del 25% sobre exportaciones indias de arroz basmati, fármacos y textiles hacia EE. UU., que ya enfrentaban gravámenes por la compra de crudo ruso, colocaría al gobierno de Narendra Modi en una posición defensiva extrema. El sector arrocero ya reaccionó con una caída abrupta de precios locales, ante el temor de perder acceso al mercado estadounidense.

Turquía, por su parte, elevó sus exportaciones a Irán desde US$4.700 millones en 2024 a US$7.300 millones el último año. Como puente natural entre Europa y Oriente Medio, Ankara utiliza este comercio como válvula de escape para su economía volátil. El anuncio de Trump coincide con un aumento del salario mínimo del 27% para 2026, lo que añade presión inflacionaria si sus exportadores pierden competitividad por el castigo colateral de sus vínculos con Teherán.

Europa y aliados asiáticos

La onda expansiva alcanza también a aliados tradicionales de Washington. Alemania, cuyo comercio con Irán creció un 1,7% a comienzos de 2025, y otros países europeos enfrentan ahora presiones políticas internas.

En Asia, Japón y Corea del Sur mantienen intercambios marginales en maquinaria y textiles, pero la rigidez del anuncio, sin exenciones explícitas para bienes humanitarios, obliga a auditar cada operación para evitar que su comercio multimillonario con EE. UU. sea castigado con el nuevo arancel.

Petróleo y el Estrecho de Ormuz

La reacción de los mercados fue inmediata. El Brent superó los US$64 por barril, su nivel más alto desde noviembre, reflejando el temor a una interrupción física del suministro. Irán representa cerca del 2% de la demanda global, pero su verdadero poder reside en el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.

Cualquier escalada que implique interceptación de tanqueros podría disparar la volatilidad no solo en energía, sino también en fletes marítimos y seguros, ya bajo estrés institucional.

Fuente: xStation5.

Incertidumbre legal

La implementación efectiva del arancel enfrenta un obstáculo clave. El Tribunal Supremo de EE. UU. debe pronunciarse sobre la legalidad del uso de la IEEPA para imponer aranceles unilaterales. Históricamente, esta ley se aplicó a entidades específicas, no a un sistema arancelario global.

Si la Corte limita el poder ejecutivo, el arancel del 25% podría quedar invalidado antes de su aplicación, transformando la crisis internacional en un conflicto institucional doméstico.

Irán al borde del colapso económico

En el plano interno, Irán enfrenta una tormenta perfecta. Con una inflación del 48,4% y la reducción de subsidios al combustible, una interrupción del comercio exterior podría empujar al país hacia una hiperinflación. El desplome del rial encarece importaciones clave como maíz y soja, que representan un tercio de sus compras externas.

Si los socios comerciales optan por retirarse para proteger su acceso a EE. UU., la capacidad del régimen para sostener servicios básicos se verá comprometida, alimentando protestas que ya dejaron miles de detenidos y profundizando la crisis política más grave en décadas.

