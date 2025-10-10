¿Qué necesita el Nasdaq 100 para sostener sus máximos?

En lo que llevamos de semana, el Nasdaq 100 resiste la narrativa en torno a una posible corrección por la burbuja de la IA, así como la incertidumbre por el cierre del gobierno americano. El índice tecnológico pone el foco en las presentaciones de resultados y busca sostener los últimos máximos conseguidos. Los gigantes tecnológicos estadounidenses presentan sus cuentas a finales de octubre; Microsoft, Meta Platforms y Alphabet (29 de octubre) y Apple y Amazon (30 de octubre). Con este escenario, la volatilidad en el Nasdaq 100 podría ser elevada, y los inversores ponen la atención en las cifras para determinar si el "rally de la IA" justifica múltiplos históricamente elevados.

Otro foco del mercado son las relaciones comerciales entre Pekín y Washington. En Corea, Donald Trump se reunirá con Xi, y las recientes señales de ambos países sobre las restricciones a las exportaciones y la supervisión mutua de las empresas parecen ser una prueba de fuerza para asegurar una mejor posición antes de un acuerdo comercial definitivo. Esto sucederá mientras se pone a prueba la resiliencia de la economía americana, cuando llegamos al décimo día de cierre parcial del gobierno con la consiguiente ausencia de publicaciones macroeconómicas.

El Nasdaq 100 se mueve dentro de un canal de precios alcista, y actualmente los soportes clave son la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que define el impulso a corto plazo, y la EMA de 200 días, que ha actuado como soporte en varias ocasiones en las últimas semanas. Los 23.000 puntos es el nivel clave a mantener. Un recorte de tipos por parte de la Fed el 29 de octubre podría suponer un catalizador positivo para el Nasdaq 100.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

