¿Qué pasa con la caída de los precios del oro y la plata?

Tras marcar máximos históricos en enero, oro y plata entraron en una corrección violenta que en pocos días pasó de ser una simple toma de ganancias a un episodio de desapalancamiento acelerado. El oro llegó a caer cerca de 10% el viernes (su mayor desplome en más de una década) y, aunque luego recortó parte de las pérdidas, todavía mostraba bajas del orden de -5,6% hasta cerca de 4.618 la onza en la sesión siguiente.

La plata, más pequeña y típicamente más volátil, sufrió un ajuste aún más agresivo, llegó a tocar -26% intradía el viernes (récord) y nuevas caídas posteriores que la llevaron a perder alrededor de -11% hasta cerca de 75,8 la onza en el tramo más tenso del movimiento.

El mercado se había convertido en un momentum trade, una apuesta de una sola dirección que se fue cargando de posiciones similares, un “crowded trade”, y que se vuelve frágil cuando cambia el catalizador. En ese contexto, la falta de disposición a seguir tomando riesgo y la caída de la liquidez amplificaron las oscilaciones.

El gatillo

La venta masiva de plata del viernes no tuvo precedentes.. Fuente: Bloomberg.

El detonante inmediato fue la noticia de que Donald Trump nominaría a Kevin Warsh para liderar la Reserva Federal. El mercado lo leyó como un perfil más duro frente a la inflación y, sobre todo, más propenso a reducir el balance de la Fed, un sesgo que suele favorecer al dólar por la vía de menor liquidez sistémica.

Con el dólar al alza, se debilitó el soporte narrativo que venía impulsando al oro y la plata. La idea de debasement trade, es decir, usar metales como refugio ante una moneda que perdería valor por políticas demasiado expansivas o por dudas sobre la independencia del banco central.

La consecuencia fue rápida, causó un cambio de expectativa en tasas y dólar bastó para activar ventas en cadena en un mercado que ya venía estirado por subidas muy verticales.

China, derivados y efecto dominó

Los ETF de oro y plata registran compras récord. Las fuertes compras de opciones sobre gold y silver preparan el terreno para una contracción. Fuente: Bloomberg, SDPR, iShares.

El rally previo había sumado espuma por compras especulativas en China, y el giro también se sintió con fuerza en la sesión asiática, donde antes aparecían compradores sistemáticos, esta vez predominó la salida hacia utilidades. Pero el motor que convirtió la corrección en caída abrupta fue la microestructura en opciones, futuros y apalancamiento.

A medida que el precio subía, una ola récord de opciones call obligaba a dealers a cubrirse comprando el subyacente (efecto de cobertura tipo gamma), empujando aún más los precios. Cuando el mercado se dio vuelta, la mecánica se invirtió, esas coberturas pasaron a transformarse en ventas. En paralelo, el uso de futuros con margen elevó la sensibilidad a margin calls. En plata, el impacto fue especialmente visible por el tamaño del mercado, con menor profundidad, los flujos forzados mueven el precio con más violencia.

Un caso emblemático fue el ETF apalancado de la plata, que debió reajustar exposición tras el derrumbe, lo que se asoció a ventas estimadas cercanas a US$4.000 millones en futuros de plata. Esa clase de rebalanceos no opina sobre fundamentos, apenas ejecuta mecánicamente, y cuando coincide con baja liquidez, acelera la caída.

Más fricción

El golpe de volatilidad llevó a la CME a elevar requisitos de margen en futuros de metales, endureciendo aún más las condiciones para operar. En oro, el margen sube a 8% desde 6% (y a 8,8% desde 6,6% para perfiles de mayor riesgo). En plata, escala a 15% desde 11% (y a 16,5% desde 12,1% en el tramo de mayor riesgo).

Este tipo de medidas suele tener un efecto claro: reduce participación de actores más pequeños y presiona a bajar exposición cuando el mercado ya está inestable, reforzando el sesgo a limpiar posiciones.

¿Se estabiliza o sigue el ajuste?

Empiezan a aparecer señales de estabilización parcial, especialmente en oro, donde el retroceso abre espacio a compras físicas y a demanda minorista (por ejemplo, antes del Año Nuevo Lunar). Además, el oro conserva un soporte estructural, la acumulación de bancos centrales en los últimos años como activo de reserva. Eso no evita caídas, pero sí suele mejorar la percepción de piso cuando el mercado deja de estar dominado por flujos especulativos.

GOLD viene de un tramo de liquidación fuerte desde la zona de 5599 y ahora intenta estabilizarse en torno a 4708, prácticamente sobre la SMA 50, lo que sugiere un rebote técnico más que un giro de tendencia, ya que la SMA 200 sigue muy por encima y mantiene el sesgo mayor dañado. En el corto plazo, el nivel 4686 (23,6%) funciona como pivote: sostenerlo ayuda a consolidar, mientras que perderlo reabre presión hacia el mínimo reciente 4405. Por arriba, las resistencias relevantes se ubican en 4861 y luego 5002, zonas donde el precio debería probar fuerza real para validar recuperación; el RSI refleja momentum neutral, consistente con una fase de pausa tras el shock. Fuente: xStation5.

La plata, en cambio, enfrenta un entorno más propenso a extremos. Al ser un mercado más chico, con flujos más concentrados y mayor presencia de apuestas apalancadas, el metal blanco tiende a comportarse como un amplificador: sube más cuando el apetito por riesgo se expande y cae más cuando se contrae. En términos simples, oro está corrigiendo una euforia; plata está desarmando un apalancamiento.

SILVER se mantiene en proceso de digestión del desplome y opera cerca de 78.62, con un soporte inmediato bien definido en 74.77 (61,8%), nivel que ha contenido las ventas recientes y ordena el rango de corto plazo. La estructura sigue frágil porque el precio continúa bajo la SMA 50 y muy distante de la SMA 200, por lo que los rebotes aún lucen correctivos. Para rearmar el sesgo alcista necesitaría recuperar con convicción 86.65 y luego 96.53. Con RSI y un MACD que deja atrás el impulso bajista más intenso, el mercado queda más propenso a lateralizar; si se pierde 74.77, los siguientes puntos de gravedad pasan a 68.30 y extensiones inferiores. Fuente: xStation5.

