📉 Resultados de Microsoft del primer trimestre de 2026

Microsoft presentó sólidos resultados financieros para el primer trimestre del año fiscal 2026 (finalizado el 30 de septiembre de 2025), superando las expectativas de los analistas en todos los indicadores clave, con un crecimiento particularmente robusto en sus segmentos de negocio en la nube. A pesar de este buen desempeño, las acciones de la compañía cayeron hasta un 3% en las operaciones posteriores al cierre, reflejando la persistente inquietud de los inversores sobre el retorno de la inversión (ROI) derivado del enorme gasto en infraestructura de IA.

Microsoft cae en el after hours pese a superar las expectativas de ingresos y beneficios

Fuente: Bloomberg

Las acciones de Microsoft (MSFT.US) retroceden en operaciones fuera de horario, a pesar de haber presentado resultados financieros sólidos en su último trimestre fiscal. El mercado reacciona con cautela, posiblemente ante expectativas elevadas o falta de sorpresas positivas adicionales en torno a la IA.

💼 Principales resultados financieros trimestrales

Ingresos:

77.700 millones de USD (+18 % interanual, +17 % en moneda constante)

↳ supera el consenso de 75.550 millones de USD

Beneficio operativo:

38.000 millones de USD (+24 % interanual)

↳ supera el consenso de 35.100 millones de USD

BPA (GAAP):

3,72 USD (+13 % interanual)

BPA (No-GAAP):

4,13 USD (+23 % interanual)

↳ excluyendo el impacto contable de la inversión en OpenAI

Beneficio neto (GAAP):

27.700 millones de USD (+12 % interanual)

A pesar del fuerte crecimiento en ingresos y rentabilidad, la acción muestra debilidad en el after-hours, posiblemente por altas expectativas en torno al crecimiento en IA , que no sorprendieron alza esta vez.

Gasto de capital (CapEx):

CapEx: 19.390 millones de USD — significativamente por debajo del consenso de 23.040 millones de USD .

Esta diferencia podría interpretarse como una decepción para quienes esperaban un gasto más agresivo, pero también puede sugerir que el gasto adicional no necesariamente aceleraría la proyección de ingresos .

Resultados por segmento de negocio

Nube Inteligente (Motor principal de crecimiento):

Ingresos: 30.900 M USD (+26 % interanual) vs. 30.180 M USD estimados.

Azure y otros servicios en la nube: +39 % YoY (ex FX) vs. +37,1 % estimado.

Productividad y procesos de negocio:

Ingresos: 33.020 M USD (+11 % YoY) vs. 32.820 M USD esperados. Microsoft 365 Comercial: +17 % interanual ( +15 % en moneda constante ) Microsoft 365 para consumidores: +29 % interanual LinkedIn: +10 % interanual Dynamics 365: +16 % interanual



Más informática personal:

Ingresos: 13.760 M USD (+4 % YoY) vs. 12.880 M USD esperados OEM de Windows: +6 % interanual Búsqueda y Publicidad (ex-TAC): +16 % interanual



¿Por qué caen las acciones?

Pese a haber superado las expectativas en ingresos y beneficios, el mercado reaccionó negativamente debido a varios factores:

🔍 Preocupación por el retorno de inversión (ROI) en IA:

Microsoft está gastando decenas de millas de millones en infraestructura de IA (aprox. 80.000 millones de dólares en el año fiscal 2025 ), pero los inversores exigen pruebas más claras de que estas inversiones generarán beneficios proporcionales .

📉 Perspectivas futuras y CapEx más bajo:

El mercado esperaba señales más claras de monetización de la IA . El CapEx menor al esperado (19.390 M USD vs. 23.000 M USD) puede indicar una desaceleración en el impulso inversor , lo que plantea dudas sobre el crecimiento futuro.

🤝 Competencia en infraestructura de IA:

Los informes indican que Oracle estaría captando algunos pedidos de infraestructura de OpenAI , socio estratégico de Microsoft. Esto podría frenar el crecimiento en el segmento hiperescala .

💸 Presión sobre márgenes:

La directora financiera Amy Hood advirtió que los márgenes podrían verse presionados por la expansión de los centros de datos . Aunque el margen operativo fue del 46% este trimestre, la inversión constante podría limitar la expansión futura .

📊 Valoración entusiasta:

Las acciones de Microsoft cotizan con un PER adelantado de alrededor de 35 , por encima del promedio del mercado. Los inversores esperan que este múltiplo se justifique con un crecimiento espectacular en ingresos por IA , algo que aún no se ha materializado completamente.

✅ Indicadores positivos

Ingresos por Microsoft Cloud: 49.100 M USD (+20 % YoY)

Obligaciones de rendimiento pendientes: aumentarán 51% , alcanzando 392.000 M USD — una señal sólida de ingresos futuros .

Flujo de caja libre: 45.100 M USD generados por operaciones durante el trimestre.

Retorno al accionista: 10.700 M USD vía dividendos y recompra de acciones.

Resumen

Microsoft entregó resultados sólidos, superando el consenso en ingresos, beneficio operativo y BPA . El crecimiento del 39 % en Azure , por encima del 37 % previsto, confirma la solidez de la plataforma cloud .

Sin embargo, el mercado parece penalizar la falta de claridad en cómo estas fuertes inversiones en IA se traducirán en mayores beneficios futuros . Además, la competencia en infraestructura en la nube plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del liderazgo de Microsoft en el segmento.