Resumen de la mañana: la IA vuelve a ser protagonista

Los mercados de Asia-Pacífico cerraron hoy con resultados mixtos: Tokio cerró por festivo, el Hang Seng -0,9%, el Composite de Shanghái +0,5% y el S&P/ASX 200 de Australia -1%. Por otro lado, los futuros de Wall Street suben ligeramente tras la sesión positiva del lunes y en Europa los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,1% antes de la apertura, tras una caída del -0,3% al cierre de ayer. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros puntos destacados del día La euforia durante la sesión de Wall Street de ayer se derivó del anuncio de la alianza entre OpenAI y NVIDIA: NVIDIA destinará hasta 100.000 millones de dólares al desarrollo de los sistemas de IA de OpenAI.

Piper Sandler elevó su precio objetivo para las acciones de Tesla a 500 dólares, destacando la ventaja de la compañía en IA.

Informes clave programados para hoy: Micron, Kingfisher (beneficios); la sesión se centrará en los PMI preliminares (Euro Zona/Reino Unido/EE.UU.) y las decisiones de política monetaria del Riksbank (Suecia). Discursos importantes de funcionarios del Banco de Inglaterra, la Reserva Federal (Powell), el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Canadá (BoC) y el presidente Trump en la ONU.

El dólar estadounidense se mantiene estable tras una corrección, el EUR/USD se sitúa cerca de 1,1800, el USD/JPY retrocede desde su media móvil de 200 días (147,8); las principales divisas se mueven en rangos estrechos. El franco suizo y el euro presentan el mejor rendimiento actualmente.

El Banco Popular de China (PBOC) fijó el tipo de cambio USD/CNY en 7,1057; según Commerzbank, el dólar podría, en teoría, debilitarse si Trump ganara el caso de la Corte Suprema contra Lisa Cook de la Reserva Federal.

El oro extiende sus subidas al inicio de la sesión de hoy, subiendo un 0,18 %. Al mismo tiempo, el gas natural cae un 0,82 % y el petróleo WTI cae un 0,53 %.

El sentimiento del mercado de criptomonedas es mixto. Bitcoin cae un 0,15%, mientras que Ethereum pierde un 0,14%.

