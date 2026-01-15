Resumen de media sesión: TSMC impulsa a las tecnológicas mientras los resultados bancarios quedan en segundo plano💡

Panorama de los mercados europeos

El sentimiento en las bolsas europeas se mantiene mixto al inicio de la segunda fase de la sesión.

Euro Stoxx 50 : +0,54%

DAX alemán : -0,20%

CAC 40 francés : -0,36%

FTSE 100 británico: +0,45%, con mejor desempeño relativo.

En el frente macro, Alemania registró un crecimiento del PIB de apenas 0,2% interanual en 2025, en línea con lo esperado y marcando el primer crecimiento tras dos años de recesión.



Tecnología e IA marcan el tono

Los futuros del Nasdaq rompieron una racha de tres sesiones a la baja y rebotaron desde la EMA de 30 días, impulsados por el renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial, luego de que TSMC publicara resultados récord.

La compañía cerró el año con ingresos históricos superiores a US$122.000 millones, un crecimiento de más del 35% interanual, mientras que el beneficio neto del cuarto trimestre aumentó 35% hasta US$16.000 millones, superando ampliamente las expectativas del mercado.



Menor tensión geopolítica y presión en el petróleo

El apetito por riesgo también mejora tras declaraciones atribuidas al presidente Donald Trump, quien habría señalado a Irán que no busca una guerra ni planea un ataque, pidiendo además que Teherán no actúe contra activos estadounidenses.

En este contexto, el petróleo cae en la sesión, reflejando una menor prima por riesgo geopolítico y una reducción de temores sobre interrupciones en la distribución global.



Noticias destacadas

Richemont (CFR.CH) , grupo suizo de bienes de lujo (con joyerías como Cartier y Van Cleef & Arpels , y relojeras como IWC , Jaeger-LeCoultre y Vacheron Constantin) volvió a demostrar la solidez de su posición empresarial , sorprendiendo al mercado con resultados superiores en el período septiembre-diciembre de 2025 .

Nokia fue mejorada a overweight por Morgan Stanley , que destaca una mayor eficiencia tras años de reestructuración.

Según reportes de Nikkei , China está desarrollando un marco regulatorio para la compra de chips NVIDIA H200 (NVDA) , con el objetivo de equilibrar el apoyo al desarrollo de semiconductores locales y, al mismo tiempo, cubrir las necesidades de las grandes empresas tecnológicas chinas que requieren hardware avanzado para IA.

En Polonia , el índice WIG20 sube 0,4%, impulsado por CD Projekt (CDR.PL) , cuyas acciones avanzan hasta 5% luego de anunciar que The Witcher 4 no se lanzará en 2026 para evitar competir con GTA 6.

La inflación en Polonia durante diciembre se mantuvo finalmente en 2,4% interanual, lo que representa una caída frente a noviembre, cuando fue de 2,5%. No hubo inflación mensual, ya que la tasa fue de 0,0% m/m, en línea con la lectura inicial.



Divisas y materias primas

En el mercado Forex, los mejores desempeños corresponden al dólar australiano y al dólar estadounidense, mientras que las mayores caídas se observan en la libra esterlina y el dólar canadiense.

Los metales preciosos retroceden en la jornada:

Oro y plata muestran descensos moderados,

aunque la plata destaca con caídas cercanas al 2,5% intradía.

Agenda clave para el resto del día

Más adelante, los inversores estarán atentos a:

Datos macro de EE. UU. : a las 2:30 p.m. conoceremos los datos sobre beneficios de desempleo y las cifras del NY Empire y la FED de Filadelfia .

Resultados trimestrales de BlackRock, Goldman Sachs y Morgan Stanley .

Discursos de varios funcionarios de la Fed .

En Polonia, conferencia del presidente del banco central, Adam Glapiński, tras la decisión de mantener las tasas sin cambios.

A continuación se muestra un mapa de calor que refleja la volatilidad actualmente visible en el mercado bursátil europeo.



__________





