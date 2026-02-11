Resumen del mercado: El petróleo avanza en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Los principales índices europeos cotizan con ligeras caídas en la antesala del informe de empleo NFP en Estados Unidos. El Euro Stoxx 50 retrocede cerca de un 0,2%, mientras que el DAX alemán muestra un ajuste de magnitud similar. Los futuros de Wall Street también operan con tono débil. En contraste, los metales preciosos avanzan con fuerza. El oro sube más de 1% y se sitúa cerca de los 5.100 dólares por onza, su nivel más alto desde el 30 de enero, mientras que la plata gana alrededor de 3%, consolidando el repunte del sector.

En el plano corporativo, las acciones de Novo Nordisk caen más de 3,5%, enfriando el reciente rebote. Ferrari, por su parte, prolonga las ganancias posteriores a resultados registradas en la sesión previa. El sentimiento en el sector bancario europeo continúa frágil, mientras que las compañías mineras y ligadas a materias primas muestran avances sólidos, extendiendo su tendencia alcista de mayor plazo..

Los bancos impulsan la temporada de resultados en Europa: El sector financiero, que representa aproximadamente un tercio de la capitalización del MSCI Europe, lidera la temporada de resultados. Cerca del 74% de las entidades ha superado las previsiones de beneficios, y casi tres cuartas partes de su capitalización ya ha publicado cifras. Como consecuencia, buena parte del avance reciente de los índices europeos se concentra en la banca.

Más allá del sector financiero, el panorama es menos convincente: La tecnología ofrece sólidas sorpresas al alza, pero los materiales y la energía muestran resultados más débiles, mientras que el consumo discrecional sigue bajo presión. Para que los índices europeos prolonguen su repunte, probablemente se necesitará una mayor participación del sector.

El petróleo repunta por el riesgo geopolítico en Medio Oriente

El petróle avanza tras declaraciones de Donald Trump, quien amenazó con desplegar un segundo portaaviones más cerca de Irán si Teherán no firma un acuerdo que incluya misiles balísticos y armamento nuclear. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní rechazó hoy cualquier negociación que limite sus capacidades balísticas. El mercado interpreta estos movimientos como una señal de posible escalada en Medio Oriente y un aumento en el riesgo percibido de una acción militar estadounidense contra Irán, lo que respalda los precios del petróleo.

Siemens Energy marca máximos históricos

Siemens Energy refleja cómo el auge de la demanda eléctrica y la expansión de infraestructuras de red se traduce en pedidos concretos, especialmente en turbinas de gas y ampliación de redes, impulsados por la demanda industrial, centros de datos y el crecimiento del consumo energético vinculado a la inteligencia artificial.

Puntos clave (según Bloomberg):

Los pedidos del grupo aumentaron más de un tercio interanual hasta 17.600 millones de euros en el primer trimestre fiscal; el negocio de turbinas de gas registró un volumen récord de encargos.

El crecimiento está respaldado por el aumento del consumo eléctrico en la industria, centros de datos y aplicaciones de IA.

La acción acumula una subida cercana al 25% desde enero, posicionándose entre los valores más fuertes del DAX en lo que va del año.

La compañía planea invertir 1.000 millones de dólares en Estados Unidos, su mayor mercado individual, para ampliar capacidad productiva en turbinas de gas y productos de red; EE.UU. representó aproximadamente el 40% de los pedidos de turbinas en el primer trimestre.

El beneficio del grupo se duplicó con creces hasta alrededor de 1.100 millones de euros, apoyado por mejoras en el negocio de tecnología de redes y mayores niveles de productividad en Siemens Gamesa.

Los pedidos de Gamesa cayeron un 34%, lo que la empresa atribuye a una base de comparación exigente el año anterior (incluyendo un contrato offshore por unos 1.400 millones de euros).

La dirección reafirmó su guidance para 2026 y mantiene la expectativa de que Gamesa alcance el punto de equilibrio en el ejercicio fiscal actual.

