Resumen diario: El dólar domina el trading FX mientras aumentan las probabilidades de intervención de EE. UU. en Irán (13.01.2026)

- La incertidumbre geopolítica y el tono hawkish de Musalem impulsan al dólar, mientras los índices bursátiles cierran mayormente a la baja y las materias primas y criptomonedas muestran fortaleza.
Mercados de EE. UU.
- Los índices estadounidenses cierran mayormente en rojo en medio de incertidumbre geopolítica y comentarios hawkish del presidente de la Fed de St. Louis (US500: -0,3%; US100: -0,25%; US30: -0,65%). El sector financiero y las tecnológicas de software/servicios sufren la mayor presión. El único ganador es el US2000 (+0,4%), beneficiado por la inflación subyacente más baja de lo esperado.
Geopolítica
-
USA Today informó, citando a un funcionario de la Casa Blanca, que una operación en Groenlandia podría ocurrir en semanas o meses, con la propuesta principal de Trump de comprar la isla rica en minerales.
-
En redes sociales, Trump alentó a los iraníes a seguir protestando, asegurando que la ayuda está en camino, y sugirió que los aliados de EE. UU. deberían salir de Irán.
- Según Axios, el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, se reunió con el hijo exiliado del último Sha de Irán, Príncipe Reza Pahlavi.
Resultados corporativos
- JPMorgan Chase cae 3,6% tras publicar resultados de Q4 2025: beneficio de $13.000 millones (-7% interanual; $4,63/acción), afectado por una provisión de $2.200 millones ligada a la adquisición de Apple Card. Excluyendo el cargo, el beneficio habría subido a $14.700 millones ($5,23/acción), impulsado por trading, aunque la banca de inversión quedó por debajo de expectativas.
Inflación en EE. UU.
El IPC de diciembre estuvo en línea con lo esperado:
-
IPC general mensual: +0,3%
-
IPC subyacente mensual: +0,2% (menor al previsto)
-
IPC anual: 2,7%
- IPC subyacente anual: 2,6% (desde 2,7%)
Señal de leve desaceleración en las presiones de precios.
Política monetaria
El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, apoyó una pausa en los recortes de tasas, calificando la tasa actual como neutral. Subrayó la persistencia mayor a la prevista en la inflación, junto con un mercado laboral sólido y la posibilidad de una aceleración económica en 2026.
Europa
Los futuros europeos cotizan mayormente en rojo:
-
FTSE MIB: -0,6% (mayores pérdidas)
-
IBEX 35: +0,3% (resiste el pesimismo)
-
DAX y CAC 40: -0,2% aprox.
Divisas
El dólar domina la sesión FX (USDIDX: +0,2%), apoyado por la incertidumbre geopolítica y los comentarios hawkish de Musalem.
-
Yen (USDJPY: +0,6%): la divisa más débil del G10, afectada por rumores de disolución parlamentaria en Japón.
- EURUSD: -0,15% a 1,165, perforando soportes clave.
Materias primas
Los metales preciosos y la energía se benefician de las tensiones geopolíticas.
-
Plata: +2,1% a $87,50 (mejor desempeño del grupo).
-
Oro: estable en $4.600.
-
Petróleo Brent: +2,1%
-
Petróleo WTI: +2,4%
-
Gas Natural: +1,35%
Criptomonedas
Optimismo generalizado:
-
Bitcoin: +2,7% a $93.680
- Ethereum: +3,6% a $3.207
__________
