Resumen diario: Optimismo en Wall Street, metales preciosos en máximos históricos y Bitcoin bajo presión

Tras una sólida sesión en las bolsas europeas, donde el DAX de Alemania avanzó más de 1,2%, los índices de Wall Street también operan al alza. El Nasdaq 100 sube cerca de 1%, respaldado por un alza de 4,5% en Meta Platforms luego de que Jefferies reiterara su recomendación de “Comprar”. El S&P 500 avanza casi 0,8%.
Los datos macroeconómicos de Estados Unidos no entregaron grandes sorpresas. El PIB (trimestral) se ubicó en 4,4%, frente a 4,3% esperado, mientras que las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron de 198 mil a 200 mil, aún muy por debajo del consenso de 208 mil. La inflación PCE coincidió con lo previsto en 2,8% interanual, y el gasto y ingresos personales también se mantuvieron en línea.
Los metales preciosos viven otra jornada sólida y retomaron rápidamente las alzas tras la corrección de ayer. El oro sube cerca de 1,5% y supera los USD 4.900 por onza, mientras que la plata avanza más de 3% por encima de USD 95 por onza. Ambos metales marcan nuevos máximos históricos.
Gestores de fondos de pensiones en el norte de Europa señalan que la prima de riesgo por mantener activos estadounidenses ha aumentado debido a preocupaciones fiscales y geopolíticas, y anticipan una postura cauta. Donald Trump advirtió sobre una eventual represalia financiera significativa si Europa comienza a vender activos de EE. UU., como bonos del Tesoro.
El gas natural ha hecho una pausa tras su reciente rally, pese a una caída de inventarios mayor a la esperada según la EIA. El petróleo retrocedió luego de que el informe mostrara fuertes aumentos en los inventarios de gasolina y crudo, y actualmente se mantiene en torno a los USD 64 por barril.
El primer ministro de Groenlandia señaló que el país aún no ha visto detalles de un eventual acuerdo con Estados Unidos y calificó el tono de la Casa Blanca como “inaceptable”, agregando que Dinamarca y Groenlandia siguen abiertas a conversaciones en materia de defensa. Kaja Kallas afirmó además que desconoce qué incluiría cualquier acuerdo relacionado con Groenlandia. Trump reiteró que no pagaría por Groenlandia.
Una reunión entre Volodímir Zelenski y Donald Trump no logró avances concretos, aunque ambas partes la describieron como positiva. Ucrania habría finalizado el texto de un acuerdo con Estados Unidos previo a una visita de Jared Kushner y Steve Witkoff a Moscú; ambos diplomáticos se dirigirán al Kremlin para dos días de conversaciones. En Davos, Zelenski sostuvo que Europa no está involucrándose con la suficiente firmeza en los esfuerzos de paz y carece de decisión, instando a tomar “decisiones audaces”. El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, afirmó que el tema Ucrania ha mostrado avances relevantes y se acerca a una etapa decisiva.
El sentimiento en criptomonedas sigue siendo débil. Bitcoin cayó por debajo de USD 90.000 y no ha logrado recuperar las pérdidas recientes, mientras que Ripple retrocede cerca de 2%. En el gráfico de BTC, recuperar los USD 90.000 y USD 92.000 (correspondientes a las EMA de 50 y 200 períodos) es clave para reactivar un momentum alcista. El último rebote encontró resistencia cerca del retroceso de Fibonacci de 38,2% de la caída de octubre, en torno a USD 97.000, y ahora el precio prueba el límite inferior de su canal.
Bitcoin (Gráfico temporalidad 1 hora)
Fuente: xStation5
