Resumen diario: Rebote de metales, la Fed aún contempla recortes

Las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) indican una mayor prioridad en el mercado laboral por sobre la inflación, aunque algunos miembros actualmente se inclinan por una pausa más prolongada. El tono general es levemente acomodaticio, ya que la mayoría de los miembros ve posibilidades de recortes de tasas si la inflación disminuye conforme a lo esperado.

El euro/dólar repunta levemente tras la publicación de las minutas, mientras que otros mercados relevantes no muestran reacciones significativas pese al tono moderadamente dovish.

Para muchos mercados bursátiles de Asia y Europa, la sesión de hoy fue la última del año. El índice DAX de Fráncfort al contado subió cerca de 0,6%, mientras que los futuros avanzaron hasta 1%, operando cerca de máximos históricos.

El Nikkei 225 de Japón sube durante la jornada, a pesar de que el índice al contado perdió cerca de un 0,4%. El Nikkei 225 se mantiene a menos de un 4% de sus máximos históricos.

El FTSE 100 del Reino Unido se encuentra en máximos históricos, acercándose a la marca de los 10.000 puntos. La sesión de mañana en el Reino Unido será abreviada.

Los futuros de los índices de Wall Street extienden las caídas desde el inicio de la semana. El S&P 500 pierde ligeramente durante la sesión; Wall Street operará con normalidad mañana.

El euro/dólar ha mostrado bastante volatilidad durante la jornada. Sin embargo, el par continúa con la corrección iniciada el 24 de diciembre, cercano al nivel de 1,1750.

La inflación en España para diciembre cayó a 2,9% interanual desde 3,0%, frente a expectativas de una baja a 2,8%. La inflación mensual subió un 0,3%.

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Chicago para diciembre subió a 43,5, frente a expectativas de 40 y un nivel previo de 36,3. Cabe destacar que este es un indicador altamente volátil, por lo que una recuperación de esta magnitud no sorprende dado el mejor panorama económico en EE. UU.

Los precios del petróleo Brent suben ante el debilitamiento de las perspectivas de paz en Ucrania tras la reunión Trump-Zelenskyy y reportes de ataques con drones a una residencia presidencial rusa. El petróleo Brent se mantiene por encima de los USD 61.

Cambio en la oferta de níquel: los precios subieron 6% hoy tras informes de que Indonesia, el mayor productor mundial, planea recortar su producción en un tercio para combatir el exceso global de oferta.

Un fuerte aumento en los márgenes de garantía en el COMEX provocó una corrección del 15% el lunes (de máximo a mínimo), aunque la demanda de largo plazo desde los sectores fotovoltaico y de inteligencia artificial (IA) sigue siendo inelástica, lo que sugiere que no hay destrucción de demanda inminente. La plata recupera hoy gran parte del retroceso de ayer.

Volatilidad en el gas natural: los precios superaron los USD 4/MMBtu debido a fuertes retiros de inventarios recientes. Aunque se anticipan descensos de temperatura a corto plazo, se espera que enero sea relativamente cálido.