Resumen matutino: El dólar está en una trampa, todas las miradas están en el NFP (11 de febrero de 2026)

Comenzamos la sesión del miércoles en los mercados financieros.

Mercados bursátiles

Asia:

Las bolsas asiáticas cerraron con avances moderados, respaldadas por un sentimiento relativamente estable.

Kospi +0,8%

Hang Seng +0,3%

Japón:

Pese al feriado bancario y el cierre de los mercados de contado, el yen se fortaleció, aunque sin un catalizador claro.

Estados Unidos: foco absoluto en el NFP

Las declaraciones de Hammack y Logan (Fed) mantuvieron un tono claramente hawkish, debilitando la narrativa de recortes rápidos de tasas.

El mercado espera ahora el dato de Nóminas No Agrícolas (NFP) a las 10:30 (GMT -3), que podría redefinir las expectativas sobre la política monetaria en el corto plazo.

China: inflación débil y presión deflacionaria

Los datos de enero 2026 mostraron señales mixtas pero débiles:

IPC (CPI): +0,2% interanual (vs. +0,4% esperado; previo +0,8%)

IPP (PPI): -1,4% interanual (mejor que el -1,5% esperado; previo -1,9%)

Persisten presiones deflacionarias en el sector productor, mientras el yuan se mantiene estable gracias a la intervención del PBoC.

Australia: el AUD se dispara

El dólar australiano marcó nuevos máximos frente a varias divisas tras comentarios hawkish del RBA.

La tasa fue elevada la semana pasada a 3,85%

El mercado descuenta un 70% de probabilidad de otro aumento hasta 4,10% en mayo

Hauser (RBA) reiteró que la inflación sigue siendo elevada y persisten restricciones de oferta.



Resultados corporativos en Europa

ABN Amro (4T 2025)

Ingresos: €2.26B (bajo €2.29B estimado)

Beneficio: €410M (vs €497M esperado)

NII: €1.67B (sobre estimaciones)

Guía 2026 NII: €6.4B (bajo consenso)

Heineken (FY 2025)

Beneficio operativo ajustado: €4.39B (ligeramente sobre €4.37B esperado)

Volumen cerveza: -1,2% (mejor que -2,48% previsto)

Dividendo: €1.90

Guía 2026: crecimiento operativo +2% a +6%

Dassault Systèmes (4T 2025)

Ingresos Non-IFRS: €1.68B (bajo €1.74B esperado)

Crecimiento ex-FX: +1% (vs +3,49% esperado)

Margen operativo: 37%

Guía 1T 2026 ex-FX: +1% a +5%

Siemens Energy (1T 2026)

Ingresos: €9.68B (bajo €9.83B esperado)

Beneficio antes de extraordinarios: €1.16B (vs €992M esperado)

Pedidos: €17.61B (muy por encima de €14.17B estimado)

Confirma guía FY: +11% a +13% ventas

Commerzbank (4T 2025)

Ingresos: €3.14B (sobre €3.07B esperado)

Beneficio neto: €737M (vs €629M esperado)

Guía beneficio 2026: >€3.2B (estimado €3.41B)

Forex

La dinámica es similar a la jornada previa:

JPY lidera avances

Divisas antipodeanas (AUD, NZD) muestran fortaleza

USD continúa bajo presión

Metales preciosos

Movimientos moderadamente alcistas:

Plata: +2,1%

Oro: +0,66%

Criptomonedas

Bitcoin: -2,3%, cotizando en torno a £67.000

Mapa de calor de la volatilidad visible actualmente en el mercado Forex. Fuente: xStation