Resumen matutino: El dólar está en una trampa, todas las miradas están en el NFP (11 de febrero de 2026)

- El dólar sigue bajo presión en la antesala del dato clave de empleo en EEUU. (NFP), mientras el yen lidera las ganancias en Forex y el mercado ajusta expectativas ante un tono más hawkish de la Fed. Asia avanza con moderación, China muestra señales de debilidad inflacionaria y el mercado digiere una intensa batería de resultados corporativos en Europa.
- El dólar sigue bajo presión en la antesala del dato clave de empleo en EEUU. (NFP), mientras el yen lidera las ganancias en Forex y el mercado ajusta expectativas ante un tono más hawkish de la Fed. Asia avanza con moderación, China muestra señales de debilidad inflacionaria y el mercado digiere una intensa batería de resultados corporativos en Europa.
Comenzamos la sesión del miércoles en los mercados financieros.
Mercados bursátiles
Asia:
Las bolsas asiáticas cerraron con avances moderados, respaldadas por un sentimiento relativamente estable.
-
Kospi +0,8%
-
Hang Seng +0,3%
Japón:
Pese al feriado bancario y el cierre de los mercados de contado, el yen se fortaleció, aunque sin un catalizador claro.
Estados Unidos: foco absoluto en el NFP
Las declaraciones de Hammack y Logan (Fed) mantuvieron un tono claramente hawkish, debilitando la narrativa de recortes rápidos de tasas.
El mercado espera ahora el dato de Nóminas No Agrícolas (NFP) a las 10:30 (GMT -3), que podría redefinir las expectativas sobre la política monetaria en el corto plazo.
China: inflación débil y presión deflacionaria
Los datos de enero 2026 mostraron señales mixtas pero débiles:
-
IPC (CPI): +0,2% interanual (vs. +0,4% esperado; previo +0,8%)
-
IPP (PPI): -1,4% interanual (mejor que el -1,5% esperado; previo -1,9%)
Persisten presiones deflacionarias en el sector productor, mientras el yuan se mantiene estable gracias a la intervención del PBoC.
Australia: el AUD se dispara
El dólar australiano marcó nuevos máximos frente a varias divisas tras comentarios hawkish del RBA.
-
La tasa fue elevada la semana pasada a 3,85%
-
El mercado descuenta un 70% de probabilidad de otro aumento hasta 4,10% en mayo
Hauser (RBA) reiteró que la inflación sigue siendo elevada y persisten restricciones de oferta.
Resultados corporativos en Europa
ABN Amro (4T 2025)
-
Ingresos: €2.26B (bajo €2.29B estimado)
-
Beneficio: €410M (vs €497M esperado)
-
NII: €1.67B (sobre estimaciones)
-
Guía 2026 NII: €6.4B (bajo consenso)
Heineken (FY 2025)
-
Beneficio operativo ajustado: €4.39B (ligeramente sobre €4.37B esperado)
-
Volumen cerveza: -1,2% (mejor que -2,48% previsto)
-
Dividendo: €1.90
-
Guía 2026: crecimiento operativo +2% a +6%
Dassault Systèmes (4T 2025)
-
Ingresos Non-IFRS: €1.68B (bajo €1.74B esperado)
-
Crecimiento ex-FX: +1% (vs +3,49% esperado)
-
Margen operativo: 37%
-
Guía 1T 2026 ex-FX: +1% a +5%
Siemens Energy (1T 2026)
-
Ingresos: €9.68B (bajo €9.83B esperado)
-
Beneficio antes de extraordinarios: €1.16B (vs €992M esperado)
-
Pedidos: €17.61B (muy por encima de €14.17B estimado)
-
Confirma guía FY: +11% a +13% ventas
Commerzbank (4T 2025)
-
Ingresos: €3.14B (sobre €3.07B esperado)
-
Beneficio neto: €737M (vs €629M esperado)
-
Guía beneficio 2026: >€3.2B (estimado €3.41B)
Forex
La dinámica es similar a la jornada previa:
-
JPY lidera avances
-
Divisas antipodeanas (AUD, NZD) muestran fortaleza
-
USD continúa bajo presión
Metales preciosos
Movimientos moderadamente alcistas:
-
Plata: +2,1%
-
Oro: +0,66%
Criptomonedas
-
Bitcoin: -2,3%, cotizando en torno a £67.000
Mapa de calor de la volatilidad visible actualmente en el mercado Forex. Fuente: xStation
⌚Boletín Diario de Mercados (13.02.2026)
🔴Analizando el dato IPC de EE.UU.
EUR - USD se debilita antes del IPC de EE.UU.
Resumen del mercado: El dólar se acelera antes del IPC. (13/02/2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.