Riesgo de inflación por los precios de la energía

- Hoy se darán a conocer las actas de la última reunión del BCE.
- En Estados Unidos, se publicarán las solicitudes de subsidio por desempleo, un dato clave para la FED.
- Costco y JD.com presentan resultados.
Aunque la atención sigue puesta en Oriente Medio, hoy hay varias publicaciones que destacan entre la agitación del mercado debido a la urgencia de los bancos centrales y el nuevo riesgo de inflación de los precios de la energía.
En Europa conoceremos las actas de la última reunión del BCE, donde se centrará la mayor atención en el debate sobre el tipo de cambio del euro. El balance de riesgos previo a la guerra en Oriente Medio ya no existe, por lo que la postura del Consejo de Gobierno ante un euro demasiado fuerte —que, es cierto, ya ha regresado de cerca de 1,20 a 1,16— podría ser la única pista real para el futuro. Antes de las actas, también esperamos la lectura de las ventas minoristas de la Eurozona, mientras que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, intervendrá por la tarde.
Para el zloty polaco, el papel más importante lo desempeñará la conferencia del gobernador del NBP, el profesor Adam Glapiński. El Consejo de Política Monetaria redujo ayer los tipos de interés, como se esperaba, en 25 puntos básicos, hasta el 3,75%, a pesar del impacto geopolítico y la preocupación por el retorno de la presión inflacionaria a nivel mundial.
Al otro lado del Atlántico, lo más importante desde la perspectiva de la política monetaria de la Fed serán las solicitudes de subsidio por desempleo, mientras que los datos sobre los inventarios de gas podrían atraer mayor atención debido al conflicto en Oriente Medio.
Los resultados financieros serán publicados, entre otros, por Costco y JD.com.
