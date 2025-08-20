Riksbank da Suécia mantém juros inalterados

O Banco da Suécia (Riksbank) decidiu manter inalterada a sua taxa de juro de referência em 2%, em linha com as expectativas do mercado. A medida reflete uma postura de cautela diante da evolução da inflação e do contexto econômico global.
A coroa sueca (SEK) apresentou pouca reação após o anúncio, indicando que a decisão já estava plenamente descontada pelos investidores.
