S&P 500: un mercado que resiste mejor de lo que parece, pero sigue caminando sobre cristal

La semana arranca con una combinación compleja que vuelve a poner a prueba la estabilidad del mercado, donde, por un lado, tenemos una agenda macroeconómica cargada de referencias capaces de mover expectativas sobre crecimiento, inflación y tasas; por otro, un frente de geopolítica que sigue marcando el pulso a golpe de amenaza, rumores de tregua y rectificaciones posteriores. Oriente Medio continúa siendo el eje central de la narrativa, con Trump endureciendo nuevamente el tono y dejando abierta la posibilidad de ataques sobre infraestructuras iraníes si no se reabre el Estrecho de Ormuz, mientras en paralelo surgen informaciones sobre contactos y posibles acuerdos. El resultado es el habitual en estos contextos teniendo petróleo alto, presión en bonos, un VIX incómodo y una renta variable que intenta estabilizarse en un entorno cargado de incertidumbre.

El trasfondo macroeconómico tampoco contribuye a despejar el panorama, ya que esta semana no solo se observarán los desarrollos geopolíticos, sino también las Actas del FOMC, los datos de ingresos personales y, especialmente, el IPC de marzo, que vuelve a situarse como el gran punto de atención. El mercado ha comenzado a asumir que el shock energético podría trasladarse a la inflación con mayor rapidez de lo esperado, impulsado principalmente por el encarecimiento de la gasolina, lo que coloca a la Reserva Federal (Fed) en una posición incómoda y es que una economía que aún no se debilita de forma clara, un mercado laboral que mantiene cierta solidez, y una energía que vuelve a presionar al alza en un momento en que se esperaba mayor estabilidad en precios. Este tipo de combinación no suele provocar caídas abruptas inmediatas, aunque sí erosiona la confianza y complica el entorno para la renta variable estadounidense.

En ese contexto, el comportamiento de la renta variable resulta más interesante de lo que aparenta en una primera lectura, ya que, aunque la amplitud de mercado ha sido castigada y el S&P 500 ha mostrado debilidad interna relevante, el mercado no ha entrado en un proceso de capitulación. La volatilidad, medida a través del VIX, ha abandonado la zona de complacencia tras un largo periodo de tranquilidad, entrando en una fase donde el riesgo vuelve a ser una variable activa en la toma de decisiones. Esto no implica necesariamente una caída adicional inminente, pero sí refleja un mercado en proceso de ajuste, donde se limpian coberturas, se reduce apalancamiento y se reorganiza el posicionamiento antes de poder construir una base más sólida.

Aun así, hay un elemento técnico que aporta matices relevantes al análisis de corto plazo, y es la capacidad del índice para absorber presión vendedora en zonas clave. En gráfico horario, se observa un patrón repetido, cada vez que aparecen caídas, surgen compradores con relativa rapidez, como ocurrió el día 2 y nuevamente en la apertura asiática reciente. Este comportamiento no confirma una fortaleza estructural definitiva, pero sí indica que el mercado no está completamente deteriorado, ya que existe demanda activa en niveles inferiores, algo que en un entorno de alta incertidumbre adquiere especial relevancia.

Este tipo de dinámica también encuentra cierto respaldo en lecturas históricas, donde tras episodios de fuerte deterioro interno, con baja participación de valores y pérdida de medias móviles relevantes, el mercado tiende a mostrar más señales de agotamiento vendedor que de capitulación prolongada. No se trata de asumir que el suelo está confirmado, sino de entender que gran parte del ajuste suele concentrarse en fases rápidas y emocionalmente intensas, tras las cuales el mercado se vuelve más selectivo frente a nuevas noticias negativas, exigiendo catalizadores cada vez más fuertes para profundizar las caídas.

Sin embargo, el margen para el optimismo sigue siendo limitado, ya que el principal riesgo no es únicamente la geopolítica, sino la interacción entre energía, inflación y política monetaria. Si el IPC confirma una transmisión clara del encarecimiento del crudo hacia el consumidor, si las actas de la Fed refuerzan un tono restrictivo y si el petróleo se mantiene en niveles elevados, el escenario se vuelve más exigente para la renta variable. El mercado puede absorber tensiones geopolíticas durante cierto tiempo, pero enfrenta mayores dificultades cuando estas se traducen en un entorno de tasas altas sostenidas y presión sobre el crecimiento económico.

Desde el punto de vista técnico, el nivel de 6.652 en el S&P 500 se posiciona como la referencia clave en el corto plazo, ya que actúa como frontera entre una reacción defensiva sólida y un intento más consistente de recuperación. La capacidad del índice para sostenerse por encima de esa zona indicaría que no solo existe compra en caídas, sino también fuerza suficiente para recuperar terreno y mejorar el tono general del mercado. No implicaría una resolución completa del escenario, pero sí un avance relevante en la estabilización del corto plazo.



Fuente: xStation

Por el contrario, la pérdida de 6.565 supondría una señal de deterioro más clara, al reflejar una pérdida de control por parte de los compradores que han sostenido el mercado en las últimas fases de debilidad, lo que abriría la puerta a una continuación bajista más ordenada y consistente.

En conjunto, el mercado se encuentra en un equilibrio inestable, donde la geopolítica, la inflación y la política monetaria siguen dominando el relato, mientras el VIX confirma un entorno menos complaciente. Sin embargo, el S&P 500 ha mostrado capacidad de resistencia en momentos clave, con compradores activos en zonas relevantes, lo que mantiene abierta la posibilidad de una recuperación táctica siempre que el índice logre consolidarse por encima de 6.652. En caso contrario, y especialmente si se pierde 6.565, el escenario se tornaría considerablemente más negativo. Por ahora, el mercado no transmite tranquilidad, aunque tampoco muestra señales de rendición; más bien refleja un entorno en el que cada avance convive con dudas, y donde la resiliencia sigue siendo puesta a prueba en cada movimiento.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.