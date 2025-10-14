Conclusiones clave Los rumores sobre la adquisición de EasyJet por parte de MSC incrementan la volatilidad en las acciones de la compañía.

Las acciones de EasyJet (EZJ.UK) suben un 4% en estos momentos tras las informaciones de los medios italianos sobre un posible interés de adquisición por parte de la naviera MSC. El incremento intradía se está moderando debido a que un portavoz de Mediterranean Shipping Company declaró en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters que "MSC niega cualquier implicación en este asunto". Cabe destacar que la propia aerolínea no ha comunicado las informaciones de los medios sobre este asunto. Cotización de las acciones de EasyJet Las acciones de EasyJet (EZJ.UK) caen por debajo de la media móvil exponencial de 200 períodos (línea dorada en el gráfico), que ha sido un punto de resistencia clave en el gráfico desde agosto. Fuente : Plataforma de XTB

