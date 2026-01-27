Leer más
11:33 · 27 de enero de 2026

Sólidos datos macro en EE. UU. 🗽 El US100 sube hasta los 26.000 puntos

Conclusiones clave
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
Conclusiones clave
  • Los sólidos datos del mercado inmobiliario refuerzan el optimismo macro en EE. UU. y respaldan el avance del US100 hacia el nivel psicológico de 26.000 puntos.

Los datos de hoy del mercado inmobiliario de Estados Unidos sorprendieron al alza. Los precios de la vivienda aumentaron un 0,6% m/m, frente al 0,3% esperado y el 0,4% previo, mientras que los precios en las 20 áreas metropolitanas más grandes de EE. UU. mostraron un incremento del 1,4% interanual, frente al 1,2% previsto y el 1,3% anterior.

Además, el cambio semanal del empleo según ADP se ubicó en 7,5 mil puestos, en comparación con los 8 mil registrados previamente. Ahora la atención se centra en el índice del Conference Board y en el índice regional de la Fed de Richmond, ambos programados para las 16:00.

El índice US100 está subiendo antes de la apertura del mercado estadounidense y se está acercando al nivel clave de 26.000 puntos.

Fuente: xStation5

30 de enero de 2026, 04:41

Calendario del día: Resultados corporativos y la publicación del IPC de EE. UU.
30 de enero de 2026, 04:10

La bolsa hoy: El precio del oro retrocede un 4%
29 de enero de 2026, 18:54

Dólar hoy México: el dólar avanza pese a la debilidad global ante las señales mixtas de Washington y Banxico
29 de enero de 2026, 18:03

¿Sigue siendo Bitcoin el oro digital?

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.