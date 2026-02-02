Strategy señala nueva compra de Bitcoin pese a ganancias no realizadas reducidas al mínimo

Cuando BTC cayó a US$75.000 el 1 de febrero, Strategy tuvo pérdidas en papel cercanas a los US$1.000 millones .

Michael Saylor señaló nueva compra de Bitcoin con el mensaje "Más naranja"; sería la quinta adquisición del año.

Strategy (anteriormente MicroStrategy), la firma de software convertida en el mayor tenedor corporativo de Bitcoin del mundo, indicó el domingo su intención de profundizar su apuesta por la criptomoneda. La señal llega en un momento delicado en donde sus reservas de US$56.450 millones en BTC se sitúa apenas por encima del precio de compra promedio.

Saylor insinúa más adquisiciones

El presidente ejecutivo Michael Saylor publicó en la plataforma X un gráfico titulado "Más naranja", una frase que ha utilizado en meses recientes para anticipar futuras compras de Bitcoin. De concretarse esta semana, sería la quinta adquisición del año para la compañía, cuya mayor compra hasta la fecha se produjo el 20 de enero con 22.305 BTC.

La señal llega justo cuando Strategy celebra el hito de 2.000 días desde la adopción de su "Estándar Bitcoin", la estrategia de tesorería que transformó radicalmente el perfil de la empresa.

Tenencias al límite con ganancias mínimas

Las tenencias actuales de Strategy ascienden a 713.502 BTC, adquiridos a un costo promedio de US$76.037 por moneda. Con Bitcoin cotizando en torno a US$79.000 por la tarde del lunes, las ganancias no realizadas de la empresa se han comprimido a menos del 4%.

La situación se tornó más tensa cuando Bitcoin cayó brevemente por debajo de los US$75.000 el 1 de febrero, lo que amplió las pérdidas no realizadas de Strategy a cerca de US$1.000 millones en papel.

Financiamiento agresivo con dividendo elevado

Para financiar la siguiente fase de compras, Strategy incrementó el dividendo de sus Acciones Preferentes de Extensión Perpetua Serie A (STRC) en 25 puntos base, elevando el rendimiento al 11,25% a partir de febrero de 2026.

Este pago representa una prima significativa sobre los bonos corporativos tradicionales, reflejando tanto la avidez de capital de la empresa como la volatilidad inherente a su modelo centrado en Bitcoin.

Las ventas de STRC se han convertido en el principal motor de captación de capital de Strategy. Desde su lanzamiento en noviembre, los ingresos de este instrumento han financiado la adquisición de más de 27.398 BTC.

STRC es una acción preferente perpetua que paga distribuciones mensuales en efectivo, con una tasa de dividendos establecida mensualmente para fomentar la negociación cerca de su valor nominal de US$100. El viernes cerró a US$98,99, ligeramente por debajo del valor nominal.

Críticos advierten presión en flujo de caja

Los críticos señalan que el alto costo de pagar estos dividendos podría generar una restricción importante del flujo de caja. Este riesgo es particularmente grave si el precio de Bitcoin se mantiene estancado o cae por debajo del umbral de US$76.000 de la empresa.

Strategy ha constituido US$2.250 millones en reservas para financiar las obligaciones de dividendos de sus acciones preferentes perpetuas, que suman aproximadamente US$887 millones anuales.

Por ahora, la compañía mantiene su postura firme. Aún cuenta con miles de millones de dólares en capacidad disponible en sus ofertas de mercado, y la última señal de Saylor sugiere que, para Strategy, la única respuesta a la volatilidad del mercado es comprar más.

La caída de Bitcoin tiene consecuencias que trascienden los balances de Strategy. Según datos de CryptoQuant, Bitcoin cotiza actualmente por debajo del precio realizado de los ETF estadounidenses de Bitcoin spot, lo que indica que los inversionistas en estos instrumentos mantienen, en promedio, posiciones con pérdidas no realizadas.

Este movimiento por debajo de las bases de costo de los ETF podría poner a prueba el compromiso de los compradores institucionales si los precios se mantienen deprimidos.

