Los beneficios de TSMC (TSM.US), actor clave en el mercado global de semiconductores, mostraron que la IA está permitiendo a algunas empresas generar grandes ingresos.

El optimismo en torno a la infraestructura de IA y a las empresas vinculadas a esta tendencia ha disipado la incertidumbre sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El sólido informe de TSMC de hoy coincide con los resultados de ayer de ASML, una empresa crucial para la infraestructura de IA gracias a sus máquinas de litografía EUV, que también superaron las expectativas. Como resultado, los futuros del Nasdaq 100 cotizan un 0,4% al alza, superando el nivel de los 25.000 puntos. En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de empresas relacionadas con la infraestructura de IA, como Broadcom, Nvidia, AMD y Arista Networks, también están subiendo.

Los inversores aún desconocen los detalles sobre las negociaciones en curso entre Washington y Pekín, y todo apunta a que un acuerdo definitivo podría llegar, pero a largo plazo. La posibilidad de una reunión entre Trump y Xi ha resurgido, lo que ha generado en los mercados la esperanza de un resultado positivo en las negociaciones entre Estados Unidos y China. En paralelo, el Ministerio de Comercio de China advierte, según sus palabras, que los subsidios estadounidenses a los vehículos eléctricos viola las normas de la OMC por generar discriminación hacia los productos chinos

Cotización del Nasdaq 100

El contrato de futuros del Nasdaq 100 cotiza actualmente 300 puntos por debajo de su máximo histórico y, de forma similar a finales de agosto, se ha mantenido por encima de la EMA de 50 días (línea naranja).

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

