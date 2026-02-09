- La mayoría de Takaichi desata un renovado “Takaichi trade” y reaviva las apuestas por un Japón más expansivo.
- El yen se fortalece mientras Tokio marca claramente su línea roja frente a cualquier debilidad desordenada.
- El Nikkei toca máximos históricos con una subida mínima, impulsado por la claridad política.
El llamado “Takaichi trade” vuelve al centro de atención tras la victoria decisiva de la coalición de la primera ministra Sanae Takaichi en las elecciones de la Cámara Baja. El PLD obtuvo 316 de los 465 escaños, y junto con los 36 de su socio Ishin, el bloque alcanzó una supermayoría de dos tercios (más de 310 escaños). El resultado elimina obstáculos legislativos clave y refuerza las expectativas de expansión fiscal, incluida la propuesta de suspender durante dos años el impuesto del 8% sobre alimentos. Los mercados ven esta medida como un apoyo al crecimiento… pero también como un desafío para la sostenibilidad fiscal de Japón.
Para la renta variable, la claridad política actúa como un catalizador positivo a corto plazo. Los inversores están aumentando posiciones en acciones japonesas ante la expectativa de más gasto público, mayor presupuesto de defensa e inversiones estratégicas (IA, digitalización), incluso mientras el mercado de bonos sigue muy sensible al riesgo de más emisión de deuda. El punto más delicado sigue siendo el plan fiscal: las estimaciones apuntan a un déficit anual de unos ¥5 billones, por lo que el mercado vigila cómo piensa financiarlo el gobierno sin erosionar la confianza en la ya elevada deuda pública japonesa.
Precio del Nikkei 225 en temporalidad diaria
El principal índice bursátil japonés, Nikkei 225, sube solo un 0,25% hoy… pero suficiente para marcar máximos históricos.
Precio del par USD/JPY en temporalidad diaria
Mientras tanto, el yen sigue actuando como el principal “amortiguador” de shocks, y las autoridades están dejando claro que no tolerarán una depreciación desordenada. En una sesión delgada y volátil, el par USD/JPY llegó a tocar 157,729 antes de retroceder rápidamente; tras una serie de advertencias más duras, el par cayó alrededor de 0,4% hasta 156,620, estabilizándose cerca de la media móvil de 5 días (~156,600). Con un mensaje coordinado desde la Oficina de la Primera Ministra, el Ministerio de Finanzas y altos funcionarios de divisas subrayando “urgencia” y rechazando movimientos unilaterales, el riesgo de intervención ha aumentado claramente, lo que debería limitar el potencial alcista del USDJPY pese al sesgo fiscal expansivo tras la victoria de Takaichi.
