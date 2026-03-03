Target presentó cifras trimestrales que enviaron una señal dual al mercado. Por un lado, los ingresos del cuarto trimestre fiscal alcanzaron US$30.450 millones, ligeramente por debajo de las expectativas. Por otro, el beneficio ajustado por acción de US$2,44 superó con claridad el consenso de Wall Street, reflejando mejoras en control de costos y eficiencia operativa.

La verdadera sorpresa estuvo en la guía para el año fiscal 2026. La compañía proyecta ganancias ajustadas por acción entre US$7,50 y US$8,50, rango que se ubica por encima de las estimaciones promedio de Bloomberg y FactSet. Además, anticipa un crecimiento de ventas cercano al 2% interanual, señal de estabilización tras varios trimestres de debilidad.

Estimaciones y cifras reales de ganancias de TGT por trimestre. Fuente: MarketBeat

Nuevo liderazgo y giro estratégico

El nombramiento de Michael Fiddelke como CEO en febrero de 2026 marca un punto de inflexión en la narrativa corporativa. Su estrategia combina reposicionamiento de surtido, fortalecimiento de categorías clave y modernización de la experiencia en tienda.

El plan contempla una inversión de US$ 2.000 millones destinada a remodelaciones, nuevas aperturas y optimización del layout. Asimismo, Target apuesta por categorías con mayor rotación y margen —alimentos frescos, belleza, juguetes y electrónica— y por el uso intensivo de inteligencia artificial en gestión de inventarios y tendencias.

La expansión del programa de membresía Target Circle 360 también busca reforzar recurrencia y fidelización, un componente crítico en un entorno competitivo frente a Walmart y Costco.

Señales tempranas de recuperación tras 13 trimestres débiles

Target acumula 13 trimestres de debilidad en ventas comparables, pero la empresa señaló una aceleración en tráfico y ventas durante diciembre y enero. Las categorías de alimentos, belleza y juguetes mostraron crecimiento positivo, lo que sugiere una mejora incipiente en el comportamiento del consumidor.

Este punto es clave porque el mercado está reaccionando a los números del trimestre y, por si fuera poco, a la posibilidad de que el ciclo de contracción haya tocado fondo.

Tendencias de ingresos y beneficios netos (2 años). Fuente: Rockflow

Reacción bursátil y visión del consenso

Tras la publicación de resultados y guía, las acciones avanzaron cerca de 3,5%–4% intradía, reflejando alivio por la mejora en beneficios y mayor visibilidad hacia 2026.

El consenso de analistas mantiene en general una postura neutral, con precios objetivo en el rango de US$ 100–110, lo que indica que, si bien la mejora es bienvenida, el mercado aún exige confirmación sostenida del crecimiento.

Perspectiva de inversión en TGT

Target se encuentra en una fase de transición estratégica. El crecimiento proyectado es moderado, pero el énfasis en rentabilidad y disciplina operativa ha comenzado a reflejarse en el BPA.

La clave para 2026 será demostrar que la mejora en tráfico y categorías clave puede traducirse en expansión consistente de ventas comparables. Si el consumidor estadounidense mantiene resiliencia y la compañía ejecuta eficientemente su plan de inversión de US $2.000 millones, el potencial podría ampliarse más allá de la mera estabilización.

Sin embargo, el entorno competitivo y la sensibilidad del gasto discrecional seguirán siendo variables críticas para la valoración del papel en el mediano plazo.

Fuente: Stock Analysis

Análisis Técnico

TGT.US (M30)

Fuente xStation

Durante varias horas el precio de TGT se movió lateral y sin fuerza, incluso ligeramente débil, pero luego apareció una vela alcista muy grande que rompió con decisión la zona de 114–115. Desde ahí el movimiento fue rápido y llevó la acción hasta el área de 121–122, donde ahora está consolidando. En simple, entraron compradores con fuerza y cambiaron el ritmo del mercado.

La EMA 50 (azul) ya se está inclinando hacia arriba y el precio está claramente por encima de ella, lo que confirma impulso alcista en el corto plazo. La EMA 200 (naranja), más lenta, también empieza a girarse levemente al alza, señal de que el movimiento podría tener algo más de continuidad si se mantiene el impulso.

Mientras TGT se sostenga sobre 119–120, el escenario favorece que intente nuevamente la zona de 121–122 e incluso más arriba. Si pierde con fuerza 118, podríamos ver una corrección más amplia hacia la zona de 115 antes de definir el siguiente movimiento.