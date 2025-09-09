Tipo de cambio estable ante decisión del Banco Central: qué esperar del mercado

El tipo de cambio USDCLP abrió la jornada con escasa variación, reflejando la cautela de los inversionistas en un día marcado por la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile. Aunque el consenso apunta a una mantención de la tasa, el foco del mercado está en las nuevas proyecciones macroeconómicas, sobre todo tras el dato de inflación que sorprendió a la baja.

Panorama internacional y local del USDCLP

A nivel internacional, el peso chileno encuentra cierto respaldo en la estabilidad del dólar y en la baja reacción del mercado tras las nóminas no agrícolas de EE. UU., que llevaron a una toma de utilidades en la sesión previa.

Para hoy, se espera que los cruces de divisas se mantengan relativamente tranquilos, con el foco en los datos laborales de Estados Unidos, los cuales podrían introducir volatilidad hacia el cierre de la jornada.

Claves macro del día

Decisión del Banco Central de Chile: se espera mantención de tasas, pero con especial atención al tono del comunicado y a las nuevas proyecciones.

Fuente: Trading economics

Dato de inflación reciente: respalda la idea de que el ciclo de recortes aún no ha finalizado.

Mercado laboral en EE. UU.: sus revisiones y nuevos datos podrían influir en el comportamiento del dólar a nivel global.

Expectativas del mercado para el USDCLP

Con este escenario, los inversionistas comienzan a posicionarse de cara al próximo ciclo de política monetaria. En el corto plazo, no se descarta que el USDCLP encuentre algo de fortaleza, operando en torno a la zona de 964 - 965 pesos, considerada un nivel técnico y psicológico relevante.

Análisis técnico del USDCLP: triángulo simétrico y zona clave

Fuente: xStation 5

Desde el punto de vista técnico, el USDCLP se mantiene contenido dentro de una figura de triángulo simétrico, marcada por:

Resistencia decreciente: actualmente en torno a los 977 pesos .

Soporte ascendente: proyectado en la zona de 963.50 - 964.00 pesos.

El precio se ubica por encima de la media móvil simple de 200 periodos (SMA 200), en torno a 965 pesos, que actúa como nivel de soporte dinámico.

Indicadores técnicos relevantes

ADX (Índice de Movimiento Direccional): con valor bajo 20, muestra ausencia de tendencia clara, reforzando la idea de consolidación.

Zona de soporte intradiaria: 949.50 pesos.

Zona de resistencia inmediata: 977 pesos.

Conclusión técnica

Mientras el precio se mantenga dentro del triángulo y sobre la SMA200, se sostiene un sesgo lateral-alcista en el corto plazo.

Una ruptura sobre los 977 pesos abriría espacio hacia los 980 - 985 pesos .

Una pérdida de los 963 pesos podría activar caídas hacia los 950 pesos, zona de soporte previa.

El USDCLP permanece en modo de espera, con un sesgo técnico levemente alcista pero sin fuerza direccional clara. La decisión del Banco Central de Chile será determinante para definir el próximo movimiento relevante en el mercado cambiario.