Tres mercados a tener en cuenta la próxima semana (09.02.2026)

La primera semana de febrero ha resultado incluso más volátil que enero. Los mercados han estado marcados por una fuerte liquidación en los metales preciosos, la capitulación de Bitcoin, un retroceso abrupto en las tecnológicas estadounidenses y un claro resurgimiento del dólar, impulsado por una búsqueda global de liquidez. Con la mayor parte de los resultados corporativos ya publicados, la atención de los inversionistas comienza a desplazarse hacia la economía real. En el horizonte se acumulan datos macro clave en EE.UU., incluyendo empleo (NFP) e inflación. En este contexto, tres activos concentran el foco: EUR - USD, Plata y US500.

EUR - USD

El dólar estadounidense ha recuperado su brillo a medida que el capital se desplaza agresivamente hacia la seguridad del efectivo. Parece que los informes sobre la inminente caída del dólar fueron decididamente prematuros. La trayectoria a partir de ahora estará determinada por una serie de publicaciones macroeconómicas de gran importancia que permitirán a los mercados evaluar la salud de la economía estadounidense y la trayectoria posterior de la Reserva Federal. El martes, se publicarán los datos de ventas minoristas de diciembre, seguidos el miércoles por el crucial informe de empleo de enero (NFP), retrasado por el breve cierre gubernamental. El viernes se publicará la inflación del IPC de enero. Los sólidos datos laborales, junto con una inflación persistentemente alta, podrían consolidar la narrativa de "más altas durante más tiempo", manteniendo las tasas de interés elevadas durante un período prolongado.

PLATA

Tras una brutal caída a finales de enero, el comienzo de febrero ha ofrecido poco respiro. Desde sus máximos históricos hasta los mínimos de la semana pasada, la plata ha perdido casi el 50% de su valor. Fundamentalmente, la ansiedad en torno a una escasez de suministro físico se ha disipado significativamente; esto es evidente no solo en el COMEX, sino también en China, donde la prima de precio se ha comprimido a apenas unos pocos dólares. A pesar de un intento tentativo de recuperación a finales de la semana pasada, la plata sigue bajo una fuerte presión. Si Bitcoin o Wall Street experimentan otra ola de liquidaciones, el metal blanco sigue siendo uno de los activos más vulnerables a una corrección más profunda.

US500



La renta variable estadounidense se enfrentó a una intensa presión vendedora a principios de febrero, a pesar de la resolución del impasse legislativo en torno al cierre parcial del gobierno. La confianza se ha visto afectada por el colapso generalizado de las criptomonedas y los metales preciosos, junto con una creciente fatiga con los gigantes tecnológicos. Los inversores están analizando con lupa el gigantesco gasto de capital (CAPEX) de las empresas tecnológicas, que aún no se ha traducido en una aceleración proporcional del crecimiento de los ingresos. Sin embargo, hay que recordar que el S&P 500 representa un amplio sector de la economía, y el sector "real" continúa demostrando una relativa resiliencia. En este contexto, los datos de ventas minoristas y empleo serán los árbitros definitivos. Los resultados corporativos también siguen siendo el centro de atención, con los resultados de Coca-Cola y Ford (martes), seguidos de McDonald's y Cisco (miércoles).