Trump impone una tasa arancelaria global

La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó el sistema arancelario introducido por Trump bajo la IEEPA. En respuesta, Trump anunció la introducción de una tasa arancelaria global uniforme del 15%, elevándola del 10% previamente señalado.
La incertidumbre en torno a los posibles reembolsos arancelarios aumenta la ambigüedad legal y política. Los mercados se enfrentan una vez más a la imprevisibilidad de la política comercial. Los futuros de los índices estadounidenses caen un 1% en estos momentos. Por su parte, el dólar estadounidense es una de las divisas más débiles, con una caída de entre el 0,3% y el 0,4%. El EUR/USD avanza un 0,31%.
El Ministerio de Comercio de China está realizando una evaluación completa del fallo de la Corte Suprema. Pekín instó a Estados Unidos a levantar los aranceles unilaterales, argumentando que violan las normas comerciales y la legislación estadounidense. Las autoridades manifestaron su disposición a defender los intereses nacionales si continúa la presión. Estos comentarios se producen antes de una reunión clave entre Trump y Xi.
Otros mercados
El oro avanza un 1,07% hasta los 5.150 USD, su nivel más alto en tres semanas. Los precios del petróleo han bajado alrededor de un 1,00% debido a la preocupación por la demanda derivada de las tensiones arancelarias. Los inversores también analizan la posibilidad de reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.
El Bitcóin se hunde casi un 3%, situándose por debajo de los 66.000 dólares tras romper un soporte técnico clave.
Informes económicos
Goldman Sachs elevó sus previsiones de precios del Brent/WTI para el cuarto trimestre de 2026 a 60/56 USD, debido a la disminución de los inventarios en los países de la OCDE. A pesar de la mejora, el banco aún espera un superávit de oferta en 2026, a menos que se produzcan interrupciones significativas.
Las previsiones suponen precios más estables en 2027, en un contexto de demanda moderada y un crecimiento más lento de la oferta. Una posible flexibilización de las sanciones a Irán o Rusia plantea un riesgo a la baja.
Irán firmó un acuerdo de 500 millones de euros con Rusia para el suministro de 500 sistemas de defensa aérea Verba MANPADS y 2.500 misiles. Las entregas están previstas para 2027-2029.
Según el “New York Times”, Trump está considerando ataques aéreos limitados contra objetivos del CGRI, instalaciones nucleares y sistemas de misiles. Es posible una escalada más amplia si las acciones limitadas no dan resultados.
Los negociadores estadounidenses e iraníes se reunirán en Ginebra. Las autoridades describen las conversaciones como la posible última oportunidad diplomática antes de una acción militar.
La confianza del consumidor alemán empeora, el PIB está en línea con las expectativas.
IBM se desploma más de 13% tras irrupción de IA para COBOL de Anthropic
PayPal rebota hasta 9% tras rumores de adquisición
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (24.02.2026)
