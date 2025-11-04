Uber marca récord operativo, pero cae 9 % tras resultados por falta de catalizadores

- Uber alcanzó 3.500 millones de viajes y reservas brutas por US$ 49.740 millones, superando ampliamente las proyecciones.
- Ingresos y EBITDA ajustado crecieron 20 % y 33 % interanual, respectivamente, consolidando la rentabilidad.
- A pesar del sólido desempeño, las acciones cayeron 9 % ante la falta de nuevos impulsores en la guía futura.
En el tercer trimestre, Uber entregó una de sus performances operativas más destacadas desde su salida a bolsa. La plataforma reportó 3.500 millones de viajes, un aumento del 22 % interanual, acompañado de reservas brutas por US$ 49.740 millones, por encima del consenso de mercado.
La base de Monthly Active Platform Consumers (MAPCs) creció un 17 %, reflejo de la fuerte demanda y del impacto positivo de programas de retención como Uber One. Estos resultados muestran una conversión eficiente de volumen en monetización, con ingresos que crecieron 20 % interanual hasta alcanzar los US$ 13.470 millones, un nuevo récord.
Rentabilidad en expansión: márgenes y caja sólida
El EBITDA ajustado se incrementó en un 33 %, hasta US$ 2.256 millones, con una mejora de 40 puntos básicos en el margen sobre reservas brutas, que alcanzó el 4,5 %. Este avance operativo fue acompañado por un flujo de caja libre de US$ 2.230 millones, lo que permitió a la compañía fortalecer su posición financiera y preparar una recompra de bonos convertibles por US$ 1.200 millones en diciembre.
Delivery lidera el crecimiento y refuerza la fidelización
El segmento de Delivery volvió a destacarse, con un crecimiento de 29 % en ingresos, frente al 20 % reportado en Mobility. Esta diferencia se explica por la integración de servicios, ya que los usuarios que utilizan tanto viajes como entregas generan un gasto tres veces mayor y muestran una retención 35 % superior, según datos internos de la compañía. Este patrón de uso cruzado impulsa no solo el ticket promedio, sino también la eficiencia operativa y el valor de vida del cliente, consolidando a Delivery como un motor estratégico de expansión rentable.
El mercado exige más: caída del 9 % pese al sólido trimestre
Fuente: xStation5.
Pese a los impresionantes resultados operativos, la reacción del mercado fue negativa. Las acciones de Uber cayeron un 8 % en el premarket y ampliaron su retroceso a más del 9 % tras la apertura, reflejando que los inversores no buscan solo ejecución, sino también catalizadores incrementales.
La guía para el cuarto trimestre, con reservas brutas estimadas entre US$ 52.250 y US$ 53.750 millones y un EBITDA ajustado entre US$ 2.410 y US$ 2.510 millones, fue considerada “sólida pero sin sorpresas”. En un contexto donde el múltiplo de la acción se expandió gracias al rally tecnológico, los inversores esperaban señales de aceleración o nuevas iniciativas de monetización.
Además, el resultado neto incluye elementos no recurrentes, como un crédito fiscal de US$ 4.900 millones y ganancias por inversiones, que inflaron el resultado contable sin reflejar una mejora estructural en márgenes.
Un ciclo de madurez que exige eficiencia y retorno
El CEO Dara Khosrowshahi destacó que Uber seguirá profundizando su ciclo expansivo mediante herramientas de IA generativa, mejoras en algoritmos de precios y soluciones para conductores y repartidores. Sin embargo, con una acción que ya acumula más de 60 % de ganancia en el año, el listón del mercado ha subido.
La narrativa ya no puede basarse solo en crecimiento: el foco se traslada a la sostenibilidad de márgenes, la eficiencia incremental y el retorno al accionista. En este nuevo escenario, la ejecución sigue siendo impecable, pero el mercado exige un nuevo capítulo estratégico que justifique la valoración.
_________
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.