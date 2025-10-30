Última hora: Actualización sobre la soya – China comprará 12 millones de toneladas este año

Conclusiones clave China comprará 12 millones de toneladas de soya este año y continuará con las compras durante los próximos tres años, a un ritmo anual de al menos 25 millones de toneladas.

Bessent anunció que China comprará 12 millones de toneladas de soya a Estados Unidos este año, y 25 millones de toneladas anuales durante los próximos tres años. En 2024, Estados Unidos vendió 27 millones de toneladas de soya a China. La producción total es inferior a 120 millones de toneladas. Los precios de la soya cayeron tras la reunión entre Trump y Xi debido a la falta de detalles concretos sobre las futuras compras. Sin embargo, los anuncios de Bessent por sí solos podrían no ser suficientes para mantener un sentimiento positivo en el mercado.

