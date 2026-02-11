ÚLTIMA HORA: ¡Aumento masivo de las reservas de petróleo de EE.UU.!

- Las reservas de crudo en EE.UU. sorprendieron al alza con un aumento de 8,53 millones de barriles, muy por encima de lo previsto, lo que podría presionar al petróleo en el corto plazo y reavivar el debate sobre el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado
Variación semanal de las existencias de combustible
- Variación de los inventarios de crudo: 8,53 millones de barriles (pronóstico: 1 millón de barriles; anterior: -3,46 millones de barriles)
- Variación de los inventarios de gasolina: 1,16 millones de barriles (pronóstico: -0,4 millones de barriles; anterior: 0,68 millones de barriles)
- Variación de los inventarios de destilados: -2,7 millones de barriles (pronóstico: -1,2 millones de barriles; anterior: -5,55 millones de barriles)
Los inventarios de petróleo crudo aumentaron en 8,53 millones de barriles, cifra significativamente superior a la previsión de 1 millón de barriles y un fuerte retroceso respecto a la disminución anterior de -3,46 millones de barriles. Este aumento inesperado de las reservas de crudo podría ejercer presión a la baja sobre los precios del petróleo a corto plazo.
