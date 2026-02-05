ÚLTIMA HORA: ¡El BCE mantiene las tasas de interés en línea con las expectativas!

El Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener sin cambios su política monetaria en la reunión del 5 de febrero de 2026, en una decisión ampliamente anticipada por el mercado y que, por ahora, genera una reacción limitada en los activos europeos.

Decisión de política monetaria

Tasa de interés: 2,15%

Facilidad de depósito: 2,00%

El mercado preveía esta variación, por lo que la reacción ha sido moderada.

Se ofrecerá más información sobre la política monetaria en la conferencia de prensa del BCE.