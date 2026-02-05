ÚLTIMA HORA: ¡El BCE mantiene las tasas de interés en línea con las expectativas!

- El BCE mantiene una postura de espera, validando el escenario base del mercado; la atención se centra ahora en el discurso y las proyecciones, que serán clave para definir expectativas de tasas en la segunda mitad de 2026.
El Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener sin cambios su política monetaria en la reunión del 5 de febrero de 2026, en una decisión ampliamente anticipada por el mercado y que, por ahora, genera una reacción limitada en los activos europeos.
Decisión de política monetaria
-
Tasa de interés: 2,15%
-
Facilidad de depósito: 2,00%
El mercado preveía esta variación, por lo que la reacción ha sido moderada.
Se ofrecerá más información sobre la política monetaria en la conferencia de prensa del BCE.
